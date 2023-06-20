Нужны региональные кинофонды
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Саин Габдуллин, кинопродюсер
То, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» в Туркестане обратил внимание на казахстанский кинематограф, где накопилось множество проблем, обнадеживает. Процитирую: «Нужно комплексно и последовательно решать накопившиеся в отрасли проблемы, рассматривая киноиндустрию как отдельный сектор экономики. Особенно важно наладить конструктивное сотрудничество между кинопроизводителями и кинопрокатчиками, которое учитывало бы интересы обеих сторон».