Нужны региональные кинофонды

Общество
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Саин Габдуллин, кинопродюсер

То, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» в Туркестане обратил внимание на казахстанский кинематограф, где накопилось множество проблем, обнадеживает. Процитирую: «Нужно комплексно и последовательно решать накопившиеся в отрас­ли проблемы, рассматривая киноиндустрию как отдельный сектор экономики. Особенно важно наладить конструктивное сотрудничество между кинопроизводителями и кинопрокатчиками, которое учитывало бы интересы обеих сторон».

Я, как независимый кинопродюсер, одним из первых в стране занявшийся продвижением нашего кино в мир, сторонник децентрализации источников финансирования кинематографа. Это приведет к тому, что между отдельными фондами появится конкуренция за качество конечного продукта. Я этого добиваюсь много лет. Ради этого даже зарегистрировал собственную концепцию создания региональных кинофондов под условным названием «Север, юг, запад, восток» и плюс один центральный – Государственный центр поддержки национального кино (ГЦПНК).

Они все нужны для того, чтобы Казахстан был желанным участником всех кинорынков мира, а это зависит именно от внутренней конкуренции между источниками финансирования. Ее результатом, как я уже сказал, станет качество фильмов. Кроме того, если мы придем к созданию региональных кинофондов, то это мгновенно станет известно мировому киносообществу и повлияет на культурный имидж Казахстана.

#кино #кинематограф #курултай #казахское кино #ГЦПНК #кинофонд

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