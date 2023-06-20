Нужны региональные кинофонды

Я, как независимый кинопродюсер, одним из первых в стране занявшийся продвижением нашего кино в мир, сторонник децентрализации источников финансирования кинематографа. Это приведет к тому, что между отдельными фондами появится конкуренция за качество конечного продукта. Я этого добиваюсь много лет. Ради этого даже зарегистрировал собственную концепцию создания региональных кинофондов под условным названием «Север, юг, запад, восток» и плюс один центральный – Государственный центр поддержки национального кино (ГЦПНК).

Они все нужны для того, чтобы Казахстан был желанным участником всех кинорынков мира, а это зависит именно от внутренней конкуренции между источниками финансирования. Ее результатом, как я уже сказал, станет качество фильмов. Кроме того, если мы придем к созданию региональных кинофондов, то это мгновенно станет известно мировому киносообществу и повлияет на культурный имидж Казахстана.