О чем будут говорить на III заседании Национального курултая

Культура и общество
120
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Уже завтра в Атырау состоится третье заседание Национального курултая под председательством президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Фото: 24.kz

Регион выбран неслучайно: его история насчитывает много веков. Раньше там располагалась столица казахских ханов – древнее поселение Сарайшык.

Участники уже прибыли в Атырау, ночью их встретил аким области Серик Шапкенов. А сегодня уже стартовали заседания рабочих секций.

Вновь эксперты из разных уголков Казахстана встретятся за одним столом, чтобы обсудить актуальные проблемы общества. Уже сегодня стартовали четыре диалоговые секции: «Гражданское общество», «Культура. Искусство. Духовность», «Образование и наука», а также «Социально-экономическое развитие». Одними из тем обсуждения последней секции станут социальное положение и развитие приграничных сёл.

- Жители приграничных сёл нуждаются в отечественной радио- и телепродукции. По мере приближения к границе сокращается национальная повестка и в социальных сетях. То же самое можно сказать о мобильной связи. Надо обеспечить идеологическую безопасность наших жителей, - говорит главный редактор газеты «Орал өңірі» Бауыржан Губайдуллин.

Рассмотрят также вопросы культуры, к примеру, открытие школ айтыса, что, по словам экспертов, способствует привитию национальных ценностей для подрастающего поколения.

- В своём послании в прошлом году глава государства дал поручение создать все условия для того, чтобы дети могли заниматься творчеством, спортом и эффективно проводить свободное время. Считаю, что в областном центре должна быть хотя бы одна школа, которая популяризирует наше национальное искусство и учит этому детей, - поделился айтыскер Биржан Байтуов.

Остаются актуальными и вопросы соблюдения законности в отношении прав человека. Как результат прошлых заседаний – новый законопроект о борьбе с домашним насилием, который рассматривают сейчас парламентарии, пресечении наркотрафика и запрете продажи вейпов.

- Каждый раз на Национальном курултае поднимаемые вопросы именно становятся задачами, которые необходимо решать, по крайней мере, до следующего курултая. И этот курултай еще раз покажет, куда мы будем двигаться, какие задачи будут стоять перед государством, обществом и перед нами, простыми гражданами, - отмечает депутат Мажилиса Марат Башимов.

В курултае принимают участие 117 человек. Состав достаточно разнообразный: известные политики и общественники, представители бизнеса и других сфер жизни. Всё для того, чтобы взглянуть на современные проблемы под разными углами и найти наиболее подходящее решение. Озвученные идеи собираются секретариатом, а позже совместно с госорганами приобретают конкретные очертания.

 

 

#Токаев #заседание #курултай

Популярное

Все
Творил несмотря на запреты
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Цифровая эпоха: как защитить персональные данные
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
«Грязеболотный» период
Больше половины ДТП в Шымкенте происходит с участием пешеходов
Гордость степей, а не обуза
Археология и взятки
Пыль, грязь, ржавая вода: пассажиру возместили ущерб за антисанитарию в поезде
Крестьянским хозяйствам Карагандинской области не хватает собственных семян
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые технологии
Предвестник весеннего обновления
Плюрализм, открытость и результативность
Консолидация общества и развитие экономики – неразрывно связанные и взаимозависимые понятия
Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трассе Алматы – Бишкек?
Казахстан изменил структуру экспорта в Азербайджан
Формат прямого диалога
Ученый, политик, аграрий
Добро пожаловать!
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Представители разных этносов отметили Көрісу күні в Астане
Свыше 10 тысяч мероприятий пройдут в Казахстане в рамках «Н…
Спикер Сената прокомментировал скандальное ток-шоу «Бірақ» …
Kazakhstan Ticketon Awards 2024: туркестанский драмтеатр пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]