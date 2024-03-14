О чем будут говорить на III заседании Национального курултая

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Регион выбран неслучайно: его история насчитывает много веков. Раньше там располагалась столица казахских ханов – древнее поселение Сарайшык.

Участники уже прибыли в Атырау, ночью их встретил аким области Серик Шапкенов. А сегодня уже стартовали заседания рабочих секций.

Вновь эксперты из разных уголков Казахстана встретятся за одним столом, чтобы обсудить актуальные проблемы общества. Уже сегодня стартовали четыре диалоговые секции: «Гражданское общество», «Культура. Искусство. Духовность», «Образование и наука», а также «Социально-экономическое развитие». Одними из тем обсуждения последней секции станут социальное положение и развитие приграничных сёл.

- Жители приграничных сёл нуждаются в отечественной радио- и телепродукции. По мере приближения к границе сокращается национальная повестка и в социальных сетях. То же самое можно сказать о мобильной связи. Надо обеспечить идеологическую безопасность наших жителей, - говорит главный редактор газеты «Орал өңірі» Бауыржан Губайдуллин.

Рассмотрят также вопросы культуры, к примеру, открытие школ айтыса, что, по словам экспертов, способствует привитию национальных ценностей для подрастающего поколения.

- В своём послании в прошлом году глава государства дал поручение создать все условия для того, чтобы дети могли заниматься творчеством, спортом и эффективно проводить свободное время. Считаю, что в областном центре должна быть хотя бы одна школа, которая популяризирует наше национальное искусство и учит этому детей, - поделился айтыскер Биржан Байтуов.

Остаются актуальными и вопросы соблюдения законности в отношении прав человека. Как результат прошлых заседаний – новый законопроект о борьбе с домашним насилием, который рассматривают сейчас парламентарии, пресечении наркотрафика и запрете продажи вейпов.

- Каждый раз на Национальном курултае поднимаемые вопросы именно становятся задачами, которые необходимо решать, по крайней мере, до следующего курултая. И этот курултай еще раз покажет, куда мы будем двигаться, какие задачи будут стоять перед государством, обществом и перед нами, простыми гражданами, - отмечает депутат Мажилиса Марат Башимов.

В курултае принимают участие 117 человек. Состав достаточно разнообразный: известные политики и общественники, представители бизнеса и других сфер жизни. Всё для того, чтобы взглянуть на современные проблемы под разными углами и найти наиболее подходящее решение. Озвученные идеи собираются секретариатом, а позже совместно с госорганами приобретают конкретные очертания.