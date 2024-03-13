Президент проведет третье заседание Национального курултая в Атырау

15 марта в Атырау под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится третье заседание Национального курултая. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

В июне прошлого года глава государства выступил на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат в Туркестане.

В июне 2022 года в Улытау прошло первое заседание Национального курултая.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, созыв курултая – древняя традиция.

Президент напомнил, что на таких представительных встречах наши предки обсуждали важные вопросы. Люди, предварительно посовещавшись друг с другом, принимали необходимые решения, которые объединяли весь народ.

Глава государства отметил, что в истории Казахстана были курултаи, которые решали судьбу нации.

В январе 2024 года состав Национального курултая изменился.