О перспективах открытия новых месторождений рассказал глава комитета геологии

Председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Талгат Сатиев на брифинге в СЦК рассказал о перспективах открытия в Казахстане новых месторождений, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сатиев сообщил, что к этому часу государственным балансом полезных ископаемых Республики Казахстан учитываются 8711 месторождений, в том числе по углеводородам – 317, по твердым полезным ископаемым – 910, по общераспространенным полезным ископаемым – 3160 и 4324 месторождений подземных вод.

«В Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений, к примеру, на золоторудные месторождения - это площади Акмолинской и Костанайской областей, а также центрального, восточного и южного регионов страны. Новые свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в Центральном и Южном Казахстане, на Рудном Алтае, а также в приграничных площадях с Россией и Китаем. Имеются перспективы для открытия новых месторождений вольфрама, молибдена, алюминия, олова, редких земель и других полезных ископаемых», - сказал спикер.

Между тем, по его данным, для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий проводятся поисковые работы на семи перспективных участках, расположенных вблизи моногородов Риддер, Хромтау, Жезказган, Темиртау и Балхаш, основу экономики которых составляет горно-металлургический комплекс.

Также продолжаются работы по выявлению редких металлов на участках Кара-Аяк и Мунча в Восточно-Казахстанской области, и планируется начало работ по определению перспектив на выявление редкоземельных металлов на 12 новых участках.