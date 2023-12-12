Об амбициозной задаче правительства по росту экономики РК высказался премьер

Итоги социально-экономического развития Казахстана и исполнение республиканского бюджета за январь-ноябрь текущего года рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период темп роста экономики республики достиг 4,9%. Положительная динамика в реальном секторе составила 3,5%, в сфере услуг – 5,6%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство (12,6%), торговля (11,3%), информация и связь (7,6%), а также транспорт и складирование (7,1%).

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 14,6%. Их приток вырос в таких сферах, как информация и связь – в 2,8 раза, транспорт и складирование – на 58%, торговля – на 34%, образование – на 17%, сельское хозяйство – на 11%, промышленность – на 8,5%, в том числе обрабатывающая промышленность – на 4,6%.

По предварительным итогам, в январе-октябре внешнеторговый товарооборот вырос на 2,6% и составил свыше $114 млрд. Экспорт находится на уровне порядка $65 млрд, при этом экспорт обработанных товаров – около $21 млрд. Импорт товаров составил более $49 млрд. В целом положительный торговый баланс республики превышает $15 млрд.

Как сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, в государственный бюджет поступило порядка 18,2 трлн тенге доходов – план исполнен на 98,6%. Так, республиканский бюджет пополнился на 12,6 трлн тенге, местные бюджеты – 5,7 трлн тенге. Вместе с тем расходы госбюджета исполнены на 96,5%.

Премьер-министр подчеркнул, что по итогам 11 месяцев в целом все секторы экономики демонстрируют положительные темпы роста. В частности, машиностроение выросло почти на 27%. Значительный рост зафиксирован в легкой промышленности – почти на 12%. Это произошло за счет увеличения производства текстильных изделий на 20%.

Производство минеральной продукции увеличилось более чем на 4%, выпуск пластмассовых изделий – на 5%, продуктов питания – почти на 2%. Горнодобывающая промышленность выросла более чем на 5% за счет роста добычи нефти и природного газа. Наряду с этим обеспечены высокие темпы роста (+12%) в строительном секторе – введено свыше 15 млн квадратных метров нового жилья.

В целом по всем основным показателям отмечается положительная динамика в Кызылординской области, областях Жетысу и Абай, а также в городах Алматы и Шымкенте.

Как отметил Алихан Смаилов, ключевым фактором роста экономики является активное привлечение инвестиций.

«Акцент нужно сделать на реализации инвестпроектов в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности, прежде всего в сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT и туризме. Инвестиционная политика должна быть направлена на повышение качества привлекаемых иностранных и внутренних инвестиций, улучшение инфраструктуры для инвесторов, в том числе за счет отечественного фондового рынка», — указал премьер-министр.

Он напомнил, что для повышения эффективности данной работы главой государства подписан указ о наделении Инвестиционного штаба особыми полномочиями.

«Повышена ответственность руководителей госорганов, а также субъектов квазигосударственного сектора за результаты проводимой работы», — подчеркнул Алихан Смаилов.

По его словам, требуется также переориентировать систему мер государственной поддержки в сторону конкурентоспособных, экспортоориентированных и высокотехнологичных компаний.

«Дополнительным импульсом для развития бизнеса должны стать полное внедрение принципа «регулирования с чистого листа» и окончательный запуск Системы управления рисками в сфере госконтроля и надзора», — отметил глава правительства.

Он также добавил, что инфляция в ноябре текущего года снизилась до 10,3%, и потребовал от госорганов обеспечить дальнейшее качественное исполнение Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции.