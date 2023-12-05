Президент обозначил полномочия Совета по привлечению инвестиций

Указы и распоряжения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Коллаж: Kazpravda.kz

Вцелях обеспечения высоких темпов экономического роста и реальной диверсификации национальной экономики путем реализации инвестиционных проектов, реализуемых отечественными и иностранными инвесторами, за счет повышения уровня координации и контроля деятельности по их эффективной и действенной поддержке в соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие полномочия Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб):

1) принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;

2) разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, принимаемые Правительством Республики Казахстан в соответствии со статьей 61 Конституции Республики Казахстан;

3) вносить президенту Республики Казахстан и премьер-министру Республики Казахстан предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемых должностей руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

2.  Установить персональную ответственность:

1) председателя и членов Инвестиционного штаба за улучшение инвестиционного климата, а также своевременную реализацию инвестиционных проектов с предоставлением президенту Республики Казахстан не реже одного раза в квартал отчета о проведенной работе;

2) руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

3. Правительству Республики Казахстан в оперативном порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 4 ноября 2023 года

№ 404

 

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