Обеспечение социального развития в условиях новых глобальных вызовов

Парламент
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Ольга Орлова

Председатель Мажилиса принял участие в работе 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Узбекистане

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Межпарламентский союз является крупнейшей международной парламентской организацией, созданной в 1889 году. В его состав входят парламенты 180 государств. Казахстан является членом Ассамблеи Межпарламентского союза с 1993 года. Ассамблея Межпарламентского союза способствует развитию межпарламентской дипломатии, предоставляет парламентам и парламентариям полномочия по продвижению мира, демократии и устойчивого развития.

Участники форума обсудили роль парламентов в обеспечении социального развития и социальной справедливости. Как отметил в своем выступлении руководитель казахстанской делегации спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, символично, что форум состоялся на земле, через которую веками пролегал Великий шелковый путь, связывая народы и цивилизации. Говоря об актуальности основной темы заседания 150-й, юбилейной ассамблеи, он подчеркнул, что в условиях новых глобальных вызовов все большую актуальность приобретает идея нового общественного договора, представленная Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Казахстан всецело поддерживает его основополагающие принципы – справедливость и солидарность. Парламенты всех стран как институты, представляю­щие народ, могут сыграть ключевую роль в практической реализации этих принципов, считает Ерлан Кошанов.

– Справедливость является идейной основой политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева.­ При его лидерстве реализуются системные политические и экономические реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана. Они существенно расширили возможности участия граждан в политике и сократили социальное неравенство. Большое внимание уделяется развитию инклюзии, доступности здравоохранения и образования, справедливому распределению национальных богатств. Все это находит отражение в законах, принимаемых Парламентом, – сказал он.

Председатель Мажилиса подчерк­нул, что в последние десятилетия многие международные эксперты отмечают вытеснение реального производства финансовым сектором. Это сокращает социальную роль государства и негативно отражается на соблюдении прав работников. В Казахстане же, напротив, уделяют особое внимание созданию достойных условий труда и равных возможностей для профессио­нального роста всех граждан. Главой государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий.

Казахстан успешно сочетает внут­ренние реформы с активным меж­дународным сотрудничеством. Наша страна выступила инициатором создания в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. В связи с этим председатель Мажилиса выразил искреннюю благодарность парламентариям всех государств – членов ООН за единогласную поддержку соответствующей резолюции.

На второй день с приветственным словом к высоким парламентским делегациям всего мира обратился Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он отметил высокую роль Межпарламентского союза в продвижении мира, демократии и обеспечении устойчивого развития.

Глава Узбекистана принял спикеров парламентов стран Центральной Азии, поблагодарил их за участие в ассамблее и обсудил приоритеты по усилению межпарламентского взаимодействия в регионе.

В рамках форума Ерлан Кошанов провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Он обсудил вопросы расширения межпарламентского сотрудничества с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым, спикером Палаты представителей Королевства Бахрейн Ахмедом Альмусаламом, спикером Палаты советников Парламента Королевства Марокко Мохаммедом Ульд Эррашидом и со спикером Народной палаты Парламента Индии Ом Бирлой. Стороны обсудили пути укрепления взаимодействия в рамках межпарламентской дипломатии и обмена опытом в сфере законодательства.

Также спикер Мажилиса на полях форума обменялся мнениями по воп­росам углубления сотрудничества с главами парламентов России, Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Турции, Кыргызстана.

В мероприятиях в Ташкенте приняли участие парламентские делегации свыше 140 стран мира. Помимо основной сессии депутаты от Казахстана участвовали в заседаниях комитетов по вопросам мира и безо­пасности, устойчивому развитию, форуме женщин-парламентариев, геополитической группы «Евразия».

На заседании Постоянного комитета по вопросам мира и международной безопасности, который возглавляет депутат Мажилиса Парламента Казах­стана Айгуль Куспан, был рассмотрен проект резолюции «Роль парламентов в продвижении решения о сосуществовании двух государств в Палестине».

#мажилис #Узбекистан #Ташкент

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