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Экономика
Обращение бизнесменов о 165 млрд тенге ущерба от нарушений на таможне прокомментировал министр финансов
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Заместитель Премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировал обращение бизнесменов о 165 млрд тенге ущерба от незаконной деятельности на таможне, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас динамика налогов с таможни хорошая, растет. В этом году Минфин приложит все усилия для того, чтобы возместить в бюджет ущерб в размере 165 млрд тенге. Наша задача на этот год - полностью восполнить по плану средства», - сказал глава Минфина.

На вопрос о том, кто подозревается в незаконных действиях в таможенной сфере, Ерулан Жамаубаев отметил, что были зафиксированы факты неуплаты налогов.

«Данные проверила специальная комиссия, созданная под руководством Генеральной прокуратуры, и соответственно, вопрос по этому поводу относится к компетенции правоохранительных органов. При этом были зафиксированы факты неуплаты налогов или пошлин при ввозе товаров. Идет соответствующая работа в части возврата этих средств. Во многих случаях было организовано лжепредпринимательство и эти фирмы закрылись. Сейчас ведется работа по их выявлению», - ответил он.

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