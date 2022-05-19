Обращение бизнесменов о 165 млрд тенге ущерба от нарушений на таможне прокомментировал министр финансов

Заместитель Премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировал обращение бизнесменов о 165 млрд тенге ущерба от незаконной деятельности на таможне, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас динамика налогов с таможни хорошая, растет. В этом году Минфин приложит все усилия для того, чтобы возместить в бюджет ущерб в размере 165 млрд тенге. Наша задача на этот год - полностью восполнить по плану средства», - сказал глава Минфина.

На вопрос о том, кто подозревается в незаконных действиях в таможенной сфере, Ерулан Жамаубаев отметил, что были зафиксированы факты неуплаты налогов.

«Данные проверила специальная комиссия, созданная под руководством Генеральной прокуратуры, и соответственно, вопрос по этому поводу относится к компетенции правоохранительных органов. При этом были зафиксированы факты неуплаты налогов или пошлин при ввозе товаров. Идет соответствующая работа в части возврата этих средств. Во многих случаях было организовано лжепредпринимательство и эти фирмы закрылись. Сейчас ведется работа по их выявлению», - ответил он.