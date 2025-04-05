Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во встрече приняли участие вице-президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов и президент Национального олимпийского комитета Катара шейх Джоан бин Хамад бин Халифа аль-Тани, генеральный директор Олимпийского совета Азии и World Aquatics Хусейн аль-Мусаллам, вице-президент Национального олимпийского комитета Катара Тани Абдулрахман аль-Каууари.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, сторонами рассмотрены воп­росы укрепления международного спортивного сотрудничества, поддержки олимпийского движения и соз­дания условий для развития профессио­нального и массового спорта. Также в рамках встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с международными спортивными организациями в части подготовки спортсменов и проведения совместных учебно-­тренировочных сборов, модернизации спортивной инфраструктуры, возможности расширения взаимодействия в развитии водных видов спорта.

Отмечено, что спортивная кооперация играет важную роль в популяризации массового спорта.