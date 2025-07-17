Озерной воде некуда деваться из-за подъема грунтовых вод, стока в водоем талой снеговой воды, серьезного заиливания дна водоема. Поэтому она заливает прибрежные территории, причем все больше и больше. В зону подтопления попали десятки домов, несколько дачных участков. Особенно страдают жители улицы Мусина села Зеренды.

Обеспокоенные зерендинцы бьют тревогу. Парадоксально, но в курортном селе, куда ежегодно приезжают на отдых тысячи туристов, сами жители вынуж­дены, как они горько шутят в социальных сетях, жить «как в зоопарке». Болотистая местность, в которую превратилась территория возле их домов, стала притяжением для водоплавающих пернатых и другой обитающей в воде живности. Дома практичес­ки стоят в воде, на отсыревших от влаги стенах разрастается плесень.

Понятно, что жители, опасающиеся за свое здоровье и имущество, ждут конкретных решений от властей, требуя не временных мер, а долгосрочной программы, которая могла бы решить проблему подъема уровня воды и защитить население от будущих подтоплений.

Волна обращений в социальных сетях все же сдвинула ситуацию с мертвой точки. После оперативного совещания с учас­тием представителей районных и областных учреждений и организаций, прошедшего в Зеренде 21 июня, здесь ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. За дело взялся недавно избранный аким района Асет Курмангожин. Отвечая на вопросы на брифинге в РСК, он отметил:

– На сегодня в Зеренде 17 домов, можно сказать, стоят в озере, из них в критической ситуации два строения. Нами объявлен режим ЧС, также увеличен резерв акима района на неотложные затраты, в том числе на ЧС, на 50 миллионов тенге. Начата работа по оценке домов, пострадавших от подтопления. Одну семью переселили во временное жилье, вторая ждет решения оценочной комиссии, – сказал аким района.

Акимат сельского округа начал работу по защитному обвалованию, пытаясь таким образом отсечь село от озера. После начнется обустройство самого участка: осушка, очистка от рас­тительности. Но поскольку озеро находится на балансе ГНПП «Кокшетау», то проводить какую-либо работу за водоохранной зоной полномочий у местных властей нет, только в черте населенного пункта.

Поднявшийся уровень воды сказался и на состоянии самого озера, на берегах которого в летний сезон традиционно открываются пляжи. Природный водоем – единый живой организм, и если одна его часть начинает «болеть», страдает все озеро. А берег, выходящий к селу, выглядит, мягко говоря, непрезентабельно: стоячая вода болотного цвета с признаками застоя и загрязнения.

Асета Курмангожина спросили и о том, не безопасно ли сейчас купаться в Зерендинском озере. По словам акима, химический анализ воды показал соответствие нормам, однако результаты бактериологического анализа на тот день еще не были готовы.

– Визуально на некоторых участках озера наблюдается антисанитария, поэтому есть вероятность, что итог анализа окажется неудовлетворительным. Если опасения подтвердятся, мы оградим участки, где купаться небезопасно, – прокомментировал тогда аким района.

По словам ихтиолога и эколога ГНПП «Кокшетау» Ерлана Жумая, в соответствии с положения­ми Водного кодекса в прибрежной зоне должна соблюдаться установленная водоохранная зона шириной до 500 метров. Однако в реальности это требование нарушено. Кроме того, в Зеренде отсутствует центральная система канализации – сточные воды с прибрежных улиц стекают в озеро. Это способствует процессу эвтрофикации – обогащению водоема питательными веществами, в первую очередь соединениями азота и фосфора. Смешивание их с неочищенными сточными водами привело к бурному росту водорослей и других водных организмов, что негативно сказывается на качестве воды и состоянии экосистемы озера, заиливании дна. Прибавьте сюда отсутствие фильтров на побережье, которых, впрочем, нет и не было ни на одном водоеме области.

– В 1990-х годах крайней прибрежной улицей в селе была улица Габдуллина. Но в тот период озеро Зерендинское стало мелеть, в том числе из-за демонтажа питавшего водоем специального водовода, связывавшего его с водохранилищем «Байтерек». В результате между озером и селом образовалось сухое пространство, на котором со временем и появилась новая улица Мусина без соблюдения водоохранной зоны. Однако природную цикличность, или естественную динамику озерной экосистемы, отменить невозможно. Если в 90-е озеро мелело, то в последние годы уровень воды поднимается, поэтому дома, построенные на территории водоохранной зоны, подтапливает и будет подтапливать, – говорит Ерлан Жумай.

Акимат района начал строительство заградительной дамбы вдоль прибрежной зоны, по границе нацпарка и села. Также местные власти займутся механической очисткой от иловых отложений и камыша вдоль улицы Мусина. ГНПП «Кокшетау» вместе с районным акиматом поручено зарыбить озеро растительноядными рыбами – белым амуром, толстолобиком. Эти виды помогают бороться с избытком водорослей и улучшать состояние воды.

Между тем районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля ежемесячно отбираются пробы воды и почв на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Взятые образцы направляются в РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Акмолинской области для проведения лабораторных исследований. Проверки, проведенные в июне на общественном пляже, показали, что все в пределах санитарных норм – купаться в озере безопас­но. Следующий мониторинг запланирован на конец июля.