Объявлены победители республиканского литературного конкурса Статьи 3 апреля 2024 г. 2:01 234 Маргулан Бейсекенов Финалистами стали 18 школьников из 17 областей, Астаны и Алматы. фото пресс-службы МКИ Всего же в конкурсе приняли участие более 2 000 учащихся 5–8-х классов. Конкурс направлен на популяризацию среди детей и подростков литературного наследия казахского народа и творчества поэта Шакарима Кудайбердиева. Состязание состояло из двух этапов. Первый проходил на областном уровне, затем победители регионального тура соревновались в чтении наизусть стихотворений поэта, а также приняли участие в викторине о жизни и деятельности Шакарима Кудайбердиева. По итогам конкурса Гран-при завоевал ученик 5-го класса из Астаны Едиге Килымбекулы, первое место заняла ученица 7-го класса из Тараза Адия Алимахамет, второе место – ученица 8-го класса из Западно-Казахстанской области Каусар Ислямкызы, третье место – ученица 5-го класса из области Абай Айару Алибек. Победители и дипломанты конкурса награждены ценными призами, а их руководители получили благодарственные письма. #конкурс #школьники #чтение #литературный конкурс