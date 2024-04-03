Объявлены победители республиканского литературного конкурса

Всего же в конкурсе приняли участие более 2 000 учащихся 5–8-х классов. Конкурс направлен на популяризацию среди детей и подростков литературного наследия казахского народа и творчества поэта Шакарима Кудайбердиева.

Состязание состояло из двух этапов. Первый проходил на областном уровне, затем победители регионального тура соревновались в чтении наизусть стихотворений поэта, а также приняли участие в викторине о жизни и деятельности Шакарима Кудайбердиева.

По итогам конкурса Гран-при завоевал ученик 5-го класса из Астаны Едиге Килымбекулы, первое место заняла ученица 7-го класса из Тараза Адия Алимахамет, второе место – ученица 8-го класса из Западно-Казахстанской области Каусар Ислямкызы, третье место – ученица 5-го класса из области Абай Айару Алибек.

Победители и дипломанты конкурса награждены ценными призами, а их руководители получили благодарственные письма.