Объявлены предельные ставки по депозитам в тенге на июль

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) оставил без изменения предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на июль 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

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Данное решение было принято ввиду сохранения 26 мая 2023 года Национальным банком базовой ставки на уровне 16,75%.

КФГД обращает внимание, что банки второго уровня в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения.

Предельные ставки КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока представлены в таблице: