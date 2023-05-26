Решение по базовой ставке объявил Нацбанк РК

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Решение принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.

В НБ аргументировали, что проинфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает. Инфляция в мире, в частности в странах-торговых партнерах, демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие.

В Казахстане же сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

«В результате на текущий момент совокупный баланс рисков за счет ослабления давления со стороны внешней инфляции незначительно сместился в сторону дезинфляционных факторов. Вкупе с наблюдаемым с сентября 2022 года замедлением показателей устойчивой части инфляции может возникнуть пространство для постепенного и медленного снижения базовой ставки во втором полугодии текущего года», – спрогнозировали в Нацбанке.

Годовая инфляция в апреле 2023 года продолжила замедляться и составила 16,8%. В структуре инфляции более быстрыми темпами замедляется продовольственная компонента, говорится в сообщении. При этом снижение годовой инфляции сдерживалось ростом цен на непродовольственные товары, который незначительно ускорился вследствие роста стоимости ГСМ.

Месячная инфляция сохранилась на уровне 0,9%, продолжая формироваться выше среднеисторических значений. Однако с сентября 2022 года показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции снижаются, что демонстрирует постепенное ослабление устойчивой части инфляции и проинфляционного давления.

Вместе с тем, предупредили в НБ, инфляционные ожидания остаются волатильными и чувствительными к кратковременным шокам. В апреле ожидаемая инфляция на год вперед составила 16,7% (в марте – 16,5%).

Глобальная инфляция продолжает ожидаемое замедление, но все еще оценивается как устойчиво высокая. На этом фоне регуляторы продолжили ужесточать монетарные условия.

С учетом планируемого повышения предельных цен по тарифам на ЖКУ и фактического роста цен на ГСМ, а также более высокого фискального импульса (условия, которые не учитывались в предыдущих прогнозах Национального банка), прогноз инфляции был обновлен.

«Так, в базовом сценарии в текущем году годовая инфляция прогнозируется в пределах 11-14%, в 2024 году – 9-11%, в 2025 году – 5,5-7,5%. Косвенный вклад повышения цен на ГСМ и ЖКУ в индекс потребительских цен в 2023-2024 годах оценивается Нацбанком в пределах 1-2,5 п.п. Тем не менее понижательная динамика инфляции продолжится, и этому будут способствовать снижение мировых цен на продовольствие и денежно-кредитные условия, которые по мере снижения годовой инфляции начинают приобретать сдерживающий характер. Также ожидается продолжение замедления внешней инфляции и инфляционных ожиданий, при планируемой консолидации бюджета и возвращении к соблюдению бюджетных правил в 2024-2025 годах.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2023 год улучшен. В текущем году рост ВВП ожидается на уровне 4,2-5,2%, прогнозы на 2024-2025 годы сохраняются на уровне 3,5-4,5%. Повышению прогноза на текущий год способствовали увеличение государственных расходов и ожидания более высокого внешнего и внутреннего спроса. При этом положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающие денежно-кредитные условия будут стабилизировать рост ВВП. Риски прогноза ВВП связаны с более низким спросом на экспортируемую казахстанскую продукцию на фоне риска мировой рецессии, давлением на рынке нефти и возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам», – обозначили в главном банке страны.

При дальнейшем снижении годовой инфляции в соответствии с прогнозом, умеренности косвенных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, сопровождаемых устойчивым снижением базовой инфляции, соблюдении бюджетного правила при формировании бюджета на 2024-2025 годы Национальный банк будет оценивать целесообразность осмотрительного и плавного снижения базовой ставки во втором полугодии 2023 года.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике будет объявлено 5 июля 2023 года в 12:00 по времени Астаны.