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На портале «Открытые НПА» опубликован проект изменений в приказ о регистрации граждан, сообщает Kazpravda.kz

В пояснительной записке упоминается, что из-за отсутствия адресных сведений на детей до 14 лет в Бюро национальной статистики с 2020 года сложились сложности в формировании официальной статистической информации по численности населения, смертности и рождению. В связи с чем возобновляется регистрация детей по месту жительства с момента их рождения.

При регистрации детей до 16 лет предоставляется один из документов, удостоверяющих личность.

Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Соответствующий документ находится на публичном обсуждении до 15 июля 2025 года.