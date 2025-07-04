Обязательную прописку детей до 14 лет могут вернуть в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

МВД собирается обязать родителей регистрировать детей по месту жительства с момента рождения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На портале «Открытые НПА» опубликован проект изменений в приказ о регистрации граждан, сообщает Kazpravda.kz

В пояснительной записке упоминается, что из-за отсутствия адресных сведений на детей до 14 лет в Бюро национальной статистики с 2020 года сложились сложности в формировании официальной статистической информации по численности населения, смертности и рождению.  В связи с чем возобновляется регистрация детей по месту жительства с момента их рождения.

При регистрации детей до 16 лет предоставляется один из документов, удостоверяющих личность. 

Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Соответствующий документ находится на публичном обсуждении до 15 июля 2025 года. 

#дети #прописка #МВД #регистрация #открытые НПА

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