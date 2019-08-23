Обязательные пенсионные взносы работодателей: Правительство РК создаст рабочую группу для обсуждения

Photo : Пресс-служба акима Актюбинской области
В Казахстане создается рабочая группа для обсуждения внедрения обязательных пенсионных взносов со стороны работодателей. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев на брифинге в пресс-центре Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
"В последнее время в СМИ очень активно обсуждается вопрос отчисления пенсионных взносов работодателями, которые за счет собственных средств дополнительно должны будут уплачивать пенсионные взносы в размере 5 процентов. На сегодня государство продолжает выплачивать ту пенсию, которую выплачивали - солидарную пенсию, и плюс базовая пенсия. Вы знаете из СМИ, что, начиная с этого года размер базовой пенсии увеличился на 30 процентов. Работодатели выплачивают пенсию только тем работникам, которые у них работали, которые получили трудовые увечья. Больше они пенсионных отчислений не делают", – сообщил спикер.
Он отметил, что закон о перечислении работодателями обязательных пенсионных взносов в размере 5% был принят в 2015 году.
"Его (закон - прим. автора) отложили. Но этот закон был согласован со всеми. С учетом того, что сейчас очень много различных вопросов, обсуждений, дополнительной нагрузки на работодателей, для бизнеса, то сейчас Президентом Касым-Жомартом Токаевым нам, Правительству, дано поручение. Мы сейчас создаем рабочую группу, куда будут входить представители работодателей, НПП "Атамекен", НПО, эксперты и другие", – сообщил заместитель Премьер-министра.
По словам Сапарбаева, только после обсуждения и внесения конкретных предложений примут единогласное решение касательно внедрения обязательных пенсионных взносов работодателей.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года вводятся обязательные пенсионные взносы
в размере 5 процентов в пользу работника за счет средств работодателя. Данные нормы были приняты Законом РК от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения.