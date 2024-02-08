Один из пропавших в Туркестанской области найден мертвым

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7 февраля два человека 1975 и 1989 года рождения вышли из села Керейт Тулькибасского района на поиски скота и заблудились из-за непогоды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС Туркестанской области, акимата и местных жителей в составе 48 человек, 4 единиц техники, 2 дронов. Поисковые работы осложнялись ухудшением погодных условий.

«Поисковой группой один из граждан 1989 года рождения был найден живым в селе Шинбулак. К сожалению, гражданин 1975 года рождения найден без признаков жизни», - говорится в сообщении.

В МЧС просят соблюдать правила безопасности в зимний период, обращать внимание на штормовые предупреждения, и в случае ухудшения погоды оставаться дома.

#Туркестанская область #непогода #пропавший

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