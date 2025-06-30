Офисы компаний из ЗКО будут открыты в Китае

Компании и Рынки
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В рамках рабочей поездки в Китай состоялась встреча акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с руководством государственной корпорации Jiangsu SOHO Holding Group — одного из крупнейших промышленных и торговых конгломератов провинции Цзянсу

Фото: Gov.kz

Мероприятие прошло в контексте укрепления межрегиональных связей между Казахстаном и Китаем, чему особое внимание уделяет Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент последовательно подчеркивает важность развития прямого взаимодействия между регионами двух стран как ключевого элемента двустороннего стратегического партнёрства.

Jiangsu SOHO Holding Group объединяет более 380 предприятий и реализует масштабные проекты в сфере международной торговли, логистики, текстильной промышленности, «умного» производства и финансирования. Годовой объём внешнеэкономических операций компании превышает 11 млрд долларов США, география охватывает свыше 160 стран.

В ходе встречи стороны обсудили потенциал сотрудничества в области:

  • поставок продукции ЗКО на торговые платформы SOHO;
  • локализации логистических узлов в Казахстане в рамках маршрутов «Китай – Центральная Азия – Европа»;
  • участия китайской стороны в переработке агропродукции и развитии инфраструктуры хранения и сбыта.

Особый интерес вызвала инициатива по продвижению экспорта продукции из Западно-Казахстанской области через сеть оптовых и розничных торговых каналов SOHO в странах Азии, Европы и Ближнего Востока. Руководство компании выразила готовность предоставить бесплатные офисные помещения для представителей бизнеса Западно-Казахстанской области.

По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении дополнительных консультаций на уровне профильных подразделений с целью подготовки конкретных инвестиционных предложений.

 Аким области выразил уверенность, что дальнейшее углубление сотрудничества с такими высокотехнологичными и ориентированными на международные рынки партнерами, как JiangsuSOHO Holding Group, послужит укреплению позиций Казахстана как надёжного экономического мостa между Китаем и странами Евразии.

Данная встреча организована при поддержке посольства Республики Казахстан в КНР.

 

#ЗКО #Китай #компании

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