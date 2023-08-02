Официально отменен бой Шавката Рахмонова с топовым файтером UFC

Американский боец смешанных единоборств Келвин Гастелум выступил с заявлением об отмене поединка с казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

«Срочные новости! К сожалению, я получил травму, и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/отложен», – написал Гастелум в описании к видео на своей странице в социальной сети.

Рахмонов и Гастелум должны были встретиться в октагоне турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 17 сентября.

Отметим, что ранее казахстанский боец предложил американцу провести поединок 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).