По итогам I квартала 2025 года 1 940 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 1 957 человек.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, и Костанайской областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на более легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

Согласно Социальному кодексу РК, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.

По итогам 2024 года она была назначена 13 568 гражданам, в том числе из 2 источников (республиканский бюджет и ЕНПФ) – 3 093 получателям, из 4 источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и компания по страхованию жизни) – 10 475 получателям. Средний размер выплаты составил более 208 тыс. тенге.