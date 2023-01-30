Около 30 человек погибли, 150 пострадали при взрыве в мечети Пакистана

По данным местных властей, во время полуденной молитвы в мечети, где было много людей, террорист-смертник устроил подрыв.

Фото: bbc.com

По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар недалеко от афганской границы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как пишет агентство Reuters, по меньшей мере 150 пострадавших госпитализированы.

По данным представителя местной больницы Мохаммада Асима, пострадавших доставили в больницу Lady Reading. Некоторые из них были в тяжелом состоянии.

Как отметил телеканал Geo-TV, взрыв произошел во время полуденной молитвы в мечети, где было много людей, когда террорист-смертник устроил подрыв.

Власти Пешавара ввели режим ЧС в области оказания медицинской помощи во всех больницах города, а также поручили спасательным организациям активизировать мероприятия по оказанию чрезвычайной помощи.