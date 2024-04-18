Казахстану интересен опыт ЕС по развитию водной инфраструктуры

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В заседании приняли участие руководители дипломатических миссий государств-членов Европейского Союза, а также топ-менеджеры ряда европейских компаний.



Глава правительства Казахстана отметил важность и необходимость расширения партнерства со странами ЕС для развития устойчивой водной инфраструктуры на фоне продолжающейся сложной паводковой ситуации в стране.

«Масштабы и последствия стихийного бедствия требуют от нас кардинально новых подходов для правильного использования ресурсов и недопущения подобных происшествий в будущем. В данном вопросе нам особо интересен передовой опыт и наработки европейских стран и компаний. Важно синхронизировать усилия правительства Казахстана с программами содействия Евросоюза», — отметил Олжас Бектенов.

На сегодня правительством РК принята Концепция развития системы управления водными ресурсами. В результате ее реализации будут уменьшены непродуктивные потери при транспортировке воды, улучшена система мониторинга состояния орошаемых земель, а также модернизированы гидротехнические сооружения для снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.



«Водный вопрос – в приоритете нашего сотрудничества с Центральной Азией. Как и другие природные ресурсы, вода должна иметь свою цену для того, чтобы ее использовали эффективно. Это послужит стимулом для внедрения более эффективных технологий, и многие европейские компании готовы работать в данном направлении», — сказал Кестутис Янкаускас и подтвердил готовность обеспечить передачу знаний и технологий в области устойчивого управления водными бассейнами и реками.

Глава германо-казахстанского аграрно-политического диалога доктор Олга Хунгер отметила, что сбережение водных ресурсов является основополагающим направлением как для аграрного сектора Германии, так и Казахстана. В этой связи перспективным является трансфер знаний и инноваций в области внедрения искусственного интеллекта в технологию полива, применение новых методов обработки с целью сохранения плодородия и влаги в почве.



Кроме того, участники заседания обсудили опыт Швеции в области внедрения инновационных технологий в очистку сточных вод, Венгрии – в части перехода на передовые сельскохозяйственные технологии, в том числе в семеноводстве.



По итогам заседания глава правительства Олжас Бектенов подчеркнул, что вопросы водных ресурсов напрямую влияют на эффективность развития сельского хозяйства. Поэтому взаимодействие Казахстана со странами ЕС должно вестись усиленно и параллельно в обеих плоскостях.



«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу – развивать агропромышленный комплекс и обеспечить рациональное использование водных ресурсов. Сельское хозяйство и пищевая промышленность входят в число важнейших секторов нашей экономики. У нас имеется огромный потенциал производства высококачественной и органической сельхозпродукции, а также продуктов питания. Мы заинтересованы в увеличении экспорта продовольствия на рынок ЕС. Учитывая передовые аграрные технологий европейских компаний, приглашаем к созданию совместных проектов по производству и переработке продуктов АПК. Мы, со своей стороны, готовы приложить все усилия по созданию благоприятной среды для ведения бизнеса», — отметил Олжас Бектенов.