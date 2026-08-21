Олжас Бектенов обсудил с главой Changi Airport Group сотрудничество в авиации

Правительство

Олжас Бектенов отметил, что ведется комплексная работа по развитию аэропортовой инфраструктуры столицы, включая строительство второго аэропорта

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с главным исполнительным директором сингапурской компании Changi Airport Group (CAG) Ям Кум Вэнгом. Обсуждены  перспективы сотрудничества в реализации проектов в сфере авиационной отрасли,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Олжас Бектенов отметил, что в соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева по формированию международного авиационного хаба ведется комплексная работа по развитию аэропортовой инфраструктуры столицы, включая строительство второго аэропорта. В связи с этим отмечен значительный потенциал для расширения практического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром. Внимание уделено привлечению международного опыта и технологической экспертизы компании к развитию авиационной инфраструктуры РК. 

Changi Airport Group управляет международным аэропортом Чанги и аэропортом Селетар в Сингапуре. Через дочернюю структуру Changi Airports International группа участвует в проектах по развитию, управлению и мастер-планированию аэропортовой инфраструктуры более чем в 60 аэропортах в более чем 20 странах мира. GAI также внедряет передовые цифровые решения, включая биометрию и автоматизацию, и придерживается принципов углеродной нейтральности.

Ям Кум Вэнг выразил заинтересованность Changi Airport Group в дальнейшем углублении сотрудничества с Казахстаном. Глава сингапурской компании отметил значительный потенциал возможностей города Астаны в качестве моста между Европой и Азией и подтвердил готовность группы предоставить экспертизу, знания и опыт в аэропортовой отрасли при реализации проекта строительства нового аэропорта столицы как регионального хаба.

По итогам встречи стороны подтвердили высокий уровень казахско-сингапурских отношений и заинтересованность сторон в дальнейшем расширении практического взаимодействия. Отмечено, что дальнейшее сотрудничество может быть сосредоточено на создании полноценной аэропортовой экосистемы.

#авиация #Правительство #аэропорт #Бектенов

Популярное

Все
Песни, которые не стареют
Модернизация во имя талантов из глубинки
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Алматы поздравили ветерана со 100-летием
Мегаполис цветет
Ответственный подход
Закон Республики Казахстан О кредитной рейтинговой деятельности
Курултай как новая модель законодательной власти: традиции и современность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов
Женское лицо IT-сообщества
Гражданское общество – соавтор реформ
Миссия – объединить людей
Общение дорогого стоит
Формат пришелся по душе
Ускользающее лето
Философия мастерства
Благодаря цифровизации в РК предотвратили необоснованные траты на 10,6 млрд тенге
Дзюдоист Габит Расулхан завоевал «золото» чемпионата мира среди кадетов
Онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят в день голосования на избирательных участках
Где в Астане проходят школьные ярмарки
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
«Принцесса цирка» открыла сезон
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
В Алматы отключили свет
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области
Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы
17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы
Будет построена новая школа
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане
Сократить дефицит ученических мест
Первый ранец Али
Обеспечить прозрачность и единообразие
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Атырау становится центром вагоностроения
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Готовить специалистов нового поколения
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

За 3 года в Казахстане построили более 200 школ нового форм…
«Доступный Интернет»: расширение цифровой инфраструктуры
Проектный офис: льготы по НДПИ для аграриев и освобождение …
Олжас Бектенов дал поручения к началу учебного года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]