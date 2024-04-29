Бектенов: В ЗКО пик большой воды пройден, следующая задача – защитить Атырау

Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по паводковой ситуации на западе страны, где продолжительное время ведется усиленная работа по защите региона от большой воды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Глава правительства поставил перед руководством Атырауской области задачу по максимальной защите города и населенных пунктов от приближающихся паводковых вод. Правительством поручено организовать работу по аналогии с Западно-Казахстанской областью, где превентивные противопаводковые мероприятия, мобилизация военнослужащих и спасателей из 14-ти регионов с учетом привлеченной инженерной техники позволили пройти пик без масштабных разрушений.
 
К работе в ЗКО было привлечено свыше 11 тыс. человек и порядка 2 тыс. единиц техники. Возведены защитные сооружения, протяженностью порядка 150 км, уложено 1 300 тыс. единиц мешкотары.
 
В городе Уральск дамбы, возведенные вдоль 18 жилых массивов, полностью обеспечили их защиту. В жилые дома и социальные объекты города вода не дошла. Имеются подтопленные садоводческие товарищества и ряд домов, расположенных в пойме реки Жайык, откуда жители были заблаговременно эвакуированы.

По данным акимата Западно-Казахстанской области, на сегодня жители 909 домов уже вернулись в свои жилища, в безопасные места для выпаса было отогнано свыше 5 тыс. голов скота. 

На сегодняшний день областным оперативным штабом и Комиссией по ликвидации последствий собрано порядка 8 тыс. заявлений, проведена оценка более тысячи домов. 1672 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП. Работа по оказанию помощи пострадавшим продолжается.

«Ситуация с паводками стабилизируется. В Западно-Казахстанской области пик большой воды пройден. Здесь надо отметить слаженную работу всех привлеченных подразделений. Благодаря совместным действиям не допущено подтопление 84 населенных пунктов, а также минимизированы последствия паводков в регионе. Сейчас новой угрозы подтопления домов нет, – отметил Олжас Бектенов. – Выражаю большую благодарность всем военнослужащим и сотрудникам министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, местных исполнительных органов, организаций, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, которые участвовали в противопаводковых мероприятиях».

Главной задачей на сегодня является подготовка Атырауской области. Ежедневно уровень воды реки Жайык поднимается.
 До опасной отметки остается порядка 100 см.

«Сейчас большая вода идет в Атыраускую область, пик ожидается в ближайшие дни. Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений», - подчеркнул глава правительства.

На сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тыс. человек и более 1 200 ед. техники. В регионе построено более 500 км дамб, в том числе 242 км вдоль жилых массивов в городе Атырау, использовано более 4,8 млн единиц мешкотары. В устье реки, на Каспийском море, продолжаются дноуглубительные работы: выкопано 1 408 м и изъято 11 538 кубометров грунта.

В заключение глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.

«Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных природной стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением», - подытожил Олжас Бектенов.

#ЗКО #паводки #Правительство #Атырауская область #Бектенов

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