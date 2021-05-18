Олжас Сулейменов: Высокое служение человеку и человечеству

В 1961 году 25-летний Олжас поэмой «Земля, поклонись человеку!» практически повторил подвиг своего героя Юрия Гагарина, с космической скоростью взлетев на поэтический олимп Советского Союза. Он встал в один ряд с такими великими поэтами, как Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский. Более того, он стал первым казахом, достигнувшим в то время поис­тине планетарной известности.

И все последующие 60 лет своим беззаветным служением человеку и человечеству Сулейменов остается на этой космической высоте. Такое дается только Божьим избранникам. Именно таким является сын казахского народа, великий поэт и гражданин всея Земли – Олжас Омарович Сулейменов, побеждающий время и пространство.

Уникальность Олжаса в том, что его поэзия и принципы, более того, сама его яркая и мужественная жизнь слиты воедино, и я тому свидетель со дня нашей первой встречи солнечным авгус­товским днем 1964 года в нашей любимой Алма-Ате.

Я, студент-ленинградец, с гордостью и вдохновением читал наполненные особенной энергетикой и полынным запахом родных степей стихи Сулейменова на вечерах поэзии в Ленинграде и других городах России. И чувствовал, как слово поэта откликалось в сердцах благодарных слушателей.

Это было удивительное время, когда поэты оказывались действительно властителями душ и дум. Вечера поэзии собирали полные дворцы, стадионы и площади. Сегодня такая популярность не снится даже самым раскрученным поп-звездам.

На нашей первой встрече Олжас не только дал авторское благословение на программу из его стихов, но и навсегда стал моим духовным наставником. И эти добрые, очень дорогие для меня отношения продолжаются 57 лет.

Сегодня можно было бы многое вспомнить из пролетевших, как миг, 57 лет нашей дружбы. Но ограничусь лишь некоторыми фактами, которые наиболее ярко демонстрируют неразрывное единство его творческого кредо и человеческих принципов, – помогать конкретному человеку и человечеству в целом.

Он, как солнце, согревал многих своим творчеством и многим помогал конкретными делами, зачастую сам о том не подозревая.

Его воспринимали в основном как поэта-трибуна, но я все больше убеждался, что он по своей сути глубоко лиричный, легкоранимый человек с обнаженным сердцем.

Мало кто в русской поэзии мог написать такие проникновенные слова о великом Пушкине и его трагической любви к Наталье Гончаровой, как Олжас:

«…Эх, это горло белое и плечи,⁄Ох, грудь высокая, как эшафот!⁄И вышел раб на снег в январский вечер,⁄И умер бог, схватившись за живот...»

В 1983 году Олжас Омарович был избран первым секретарем Союза писателей Казахстана, а я стал его преемником на посту председателя Госкино Казахской ССР.

В один из первых вторников моей работы в этой должности, а это был день приемов по личным вопросам, коридор Госкино заполнился большим количеством людей, многие из которых не имели никакого отношения к кинематографии.

Это были ходоки к Олжасу со всего Казахстана, которые шли к нему со своими просьбами, чаяниями и надеждами. Большинство из них обращалось с просьбой о материальной помощи, и так продолжалось каждый вторник.

Вскоре Фонд оказания материальной помощи Госкино иссяк. И я спросил у бухгалтера: «Что нам дальше делать и как поступал Олжас Омарович?» Она мне сказала, что он продолжал оказывать помощь за счет своей зарплаты и гонораров. Это было ярким проявлением личной щед­рости этого удивительного человека.

Второй случай его человечес­кого участия был связан с Худяковым, несправедливо осуж­денным директором совхоза. В то нелегкое время только один Олжас встал на его защиту и добился его освобождения и реабилитации.

Не могу не сказать и о трагичес­ких событиях декабря 1986 года, которые продемонстрировали не только величие и мужество сынов и дочерей Казахстана, но и трусость, низость некоторых его «пастырей», которые настойчиво добивались «чести» подписать гнусное письмо в ЦК КПСС, осуждающее первое демократическое выступление казахской молодежи против произвола Кремля.

Только один Олжас, которого принуждали подписаться под этим письмом, нашел мужество отказаться от такого постыдного поступка. И я порой поражаюсь глубине человеческой подлости, когда некоторые из этих «пас­тырей» и их последышей уже

в сегодняшнем независимом Казахстане пытаются обвинить Сулейменова в отсутствии пат­риотизма и предательстве интересов казахского народа.

Олжаса, который «возвысил степь, не унижая горы», столько сделал для казахов и Казахстана своей поэзией, общественной и гражданской деятельностью, всей своей жизнью.

Так же мужественно и достойно Олжас вел себя, когда некоторые наши деятели, учуяв холодные ветры Кремля в сторону многолетнего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Ахмедовича Кунаева,

подобно моськам, набросились на Титана, перед которым только вчера преклонялись.

И до самой кончины великого, кристально чистого сына казахского народа Динмухамеда Ахмедовича Кунаева Олжас Омарович был рядом с ним. И сегодня свято хранит светлую память о нем и его великом созидании на благо родного Казахстана.

Мало кому известно, что Олжас сделал все возможное, чтобы Кремль восстановил казахам достоинство, попранное 16 декабря 1986 года назначением главой республики никому неизвестного посланца Москвы Колбина.

Именно поэтому избрание 22 июня 1989 года первым секретарем ЦК Компартии Казахстана самого достойного и признанного лидера-казаха Нурсултана Абишевича Назарбаева Сулейменов воспринял не только как торжество справедливости, но и как личный праздник, который мы вместе отметили в тот же день с казахской широтой и щедростью Олжаса.

Как истинный поэт и художник, Сулейменов был, по определению, в оппозиции к власти, но всегда – за Казахстан и казахстанцев. И когда эта его жизненная позиция совпадала с деяниями людей во власти, Олжас становился на их сторону. Именно так он поступил 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах Президента Казахстана, решительно поддержав кандидатуру

Нурсултана Назарбаева.

Хотя к Олжасу было немало обращений с просьбой выдвинуть свою кандидатуру, приводя примеры драматурга Вацлава Гавела, ставшего президентом Чехословакии, актера Рональда Рейгана в США, филолога Эльчибея в Азербайджане и писателя Гамсахурдии в Грузии. На все эти обращения у него был один ответ: «Для меня всегда главным был, есть и будет мой писательский стол». И все эти годы Олжас Омарович остается верен своему выбору, словом и делом поддерживая Елбасы, с именем которого наш народ справедливо связывает становление и расцвет независимого Казахстана.

Поэму «Земля, поклонись человеку!» принято больше воспринимать как яркую поэтическую публицистику, но ее глубинная философская суть в том, что человек, впервые оторвавшись от Матери-Земли, увидев ее со стороны, умом и сердцем понял, что она лишь маленькая, хрустально хрупкая, уязвимая звездочка в бескрайней Вселенной. И защитить, спасти ее единственную – главная задача человека и всего человечества.

Именно поэтому слова поэта «…Нет Востока, И Запада нет. Нет у неба конца. Нет Востока, И Запада нет, Два сына есть у отца. Нет Востока, И Запада нет. Есть Восход и Закат, Есть большое слово – ЗЕМЛЯ!» навсегда стали не только смыслом и целью жизни Олжаса, но и его главным непреходящим посланием всем землянам.

Думаю, что именно такое понимание своей миссии подвигло Олжаса Омаровича к созданию в Казахстане антиядерного движения, которое, начавшись 28 февраля 1989 года с митинга в алма-атинском Доме Союза писателей, как весеннее половодье, заполнив весь Казахстан, вылилось к американским берегам Атлантики, став первым и самым авторитетным международным антиядерным движением «Невада – Семей». Так на многострадальной казахской земле именно человек сделал первый шаг к безъядерному миру, что является сродни первому полету человека в космос.

Вот такой наш Олжас, которого мы не хвалим, а по праву хвалимся и гордимся им. Я благодарен судьбе, которая одарила меня многолетней дружбой с великим поэтом и гражданином, посвятившим свою жизнь высокому служению человеку и человечеству.

Олжасу Омаровичу исполняется 85 лет. Я искренне радуюсь, что он и сегодня находится в замечательной интеллектуальной и физической форме, активно и щедро дарит людям тепло своего сердца и мудрость своих мыслей.

В этот знаменательный день его славного 85-летия от всего сердца желаю дорогому Олжасу Омаровичу крепкого здоровья, долгих плодотворных лет жизни и всегда оставаться для соотечественников сверкающей, как родные Алатау, вершиной духа.