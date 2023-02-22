Он сделал себя сам

– Выражаясь современным языком, он был настоящим self-made-man, – рассказывает один из учеников академика, директор Центра философии Института философии, политологии и религиоведения Серик Нурмуратов. – Он родился в глубинке, в селе Караултобе Сырдарьинского района Кзыл-Ординской области. Однако это не помешало юноше стать первым среди равных, когда он после школы поступил на физико-математический факультет педагогического института имени Гоголя в Кзыл-Орде. Все пять студенческих лет парень из глухого аула был круглым отличником, Сталинским стипендиатом.

Его блестящие способности не остались незамеченными. После института Абдумалик Нысанбаев был принят на работу в Академию наук КазССР и уже в 1964 году защитил в Москве кандидатскую диссертацию на труднейшую тему – о раскрытии природы истины в математике. А через 11 лет стал одним из самых молодых докторов наук в Союзе, защитив диссертацию «Диалектико-логические принципы синтеза и развития математического знания».

При этом жизненный и научный пути ученого не были простыми и легкими. Было и безденежье, и мытарства по чужим углам. Претерпевая бытовые невзгоды, с 1960 до 1990 года он прошел путь от старшего лаборанта до директора Института философии и права АН КазССР. После обретения независимости более 20 лет возглавлял Институт философии и политологии, по совместительству работал главным редактором издательства «Казахская энциклопедия». С 2011 по 2021 год академик, уступив дорогу более молодым коллегам, стал секретарем Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК.

В разные годы вместе с такими видными советскими учеными в области диалектической логики, как Жабайхан Абдильдин, Лев Науменко, Мамия Баканидзе, Герасим Югай, развивал основные направления философии – диалектику и теорию познания, философию и методологию науки, казахскую и тюркскую философию, политическую философию и культурологию.

Ему принадлежит авторство более 600 опубликованных трудов, среди них – 75 работ, переведенных на 25 языков мира. Самыми крупными, обобщающими монографиями являются «Диалектико-логические принципы построения теории», «Диалектика и современная математика», «Человек и открытое общество», «Философия взаимопонимания», «Глобализация и проблемы межкультурного диалога» и другие.

Им подготовлены 41 доктор и более 100 кандидатов наук. Для меня, как для одного из его учеников, жизненный путь Учителя – яркий пример творческой активности.

– Как когда-то академик Сатпаев сыграл важную роль в его жизни, так и в моей судьбе Абдумалик Нысанбаевич стал фарватером, взяв меня, после репатриации на историческую родину из Узбекистана, на работу, – говорит другой его ученик, доктор философских наук Еркин Байдаров. – Благодаря его поддержке началась моя научная жизнь в Казахстане. Под его руководством я защитил докторскую диссертацию, был председателем Ученого совета Института философии, работал ученым секретарем, после его отставки по возрасту был какое-то время исполняющим обязанности директора института.

Очень дисциплинированный человек, он был из той плеяды людей, которые, окончив университеты в первые десятилетия после войны, поставили цель – сказать свое слово в науке. И он это сделал. А помог ему в этом первый президент Академии наук Казахской ССР Каныш Сатпаев, который дал ему «путевку в науку», а именно – в аспирантуру в Москву.

Там он вместе с другими уроженцами Казахстана влился в новое философское течение, где задавали тон выдающиеся философы, исследователи марк­систско-ленинской диалектики – Эвальд Ильенков, Мераб Мамардашвили, Генрих Батищев и другие, подвергшие пересмотру или даже ревизии многие аспекты тогдашней философской мысли.

Ученый сыграл ключевую роль не только в жизни своих учеников, но и в истории казахстанской философской мысли. Абдумалик Нысанбаевич вместе с другим нашим крупным философом Жабайханом Абдильдиным в 60–70-х годах прошлого века стал основоположником диалектической логики в Казахстане. Научное сотворчество двух этих ученых внесло значимый вклад в то, что казахская философская школа не просто состоялась, она была одной из самых сильных в Союзе. Поэтому именно в Алма-Ате проводились конференции с участием крупнейших философов современности.

Абдумалик Нысанбаев, являясь незаурядным специалистом в области философских проблем математики, стоял у истоков формирования казахстанской политологии, диаспорологии и других современных направлений социогуманитарной науки. Философская школа Казахстана смогла объединить представителей смежных направлений, заложив в годы независимости начало таким наукам, как политология и социология, в нашей стране.