Онлайн-архив бесплатных экземпляров печатной периодики создадут в Казахстане

Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 12 августа
Собственников периодических печатных изданий обяжут направлять в Минкультуры электронно-цифровые формы обязательных бесплатных экземпляров, передает корреспондент Kazpravda.kz
Требования относятся и к освобожденным от постановки на учет масс-медиа.
Загружать экземпляры периодического печатного издания в день их изготовления собственник будет посредством раздела на сайте Минкультуры, предварительно пройдя регистрацию.
«Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий формируется автоматически в интернет-ресурсе уполномоченного органа на основе направленных экземпляров периодических печатных изданий», – говорится в проекте документа.