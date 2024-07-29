Онлайн-архив бесплатных экземпляров печатной периодики создадут в Казахстане

Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 12 августа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Собственников периодических печатных изданий обяжут направлять в Минкультуры электронно-цифровые формы обязательных бесплатных экземпляров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Требования относятся и к освобожденным от постановки на учет масс-медиа.

Загружать экземпляры периодического печатного издания в день их изготовления собственник будет посредством раздела на сайте Минкультуры, предварительно пройдя регистрацию.