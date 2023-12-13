Оперативно и без барьеров: как изменился формат работы Совета по привлечению инвестиций

В правительстве состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб), проведенное в новом формате, под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Открывая заседание, Роман Скляр представил членам Инвестштаба заместителя председателя Совета по привлечению инвестиций. Им стал помощник президента РК по экономическим вопросам Асет Иргалиев. Отмечено, что привлечение инвестиций находится на особом контроле главы государства.

Первым вопросом повестки заседания стало переформатирование работы Инвестштаба. Напомним, в начале декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны», наделяющий Совет особыми полномочиями. Отмечено, что перед правительством на сегодня стоит амбициозная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до $450 млрд, то есть в 2 раза. Для достижения данного показателя необходимо привлечь в страну не менее $150 млрд иностранных инвестиций.

В Казахстане продолжается работа по созданию благоприятных условий для инвесторов, совершенствуются нормативно-правовая база и инструменты поддержки инвесторов. Однако имеются вопросы, волнующие бизнес, которые необходимо решать оперативнее, в ручном режиме, с задействованием центральных и местных госорганов, а также субъектов квазигосударственного сектора.

Для обеспечения эффективности данной работы в стране будет реализована система принятия оперативных решений по поддержке и взаимодействию с инвесторами. На сегодня Инвестштабом уже рассмотрен ряд конкретных кейсов отечественных и зарубежных инвесторов. Вскрыты проблемные вопросы и бюрократические барьеры, с которыми сталкивается бизнес.

Кроме того, в республике сейчас проводится ревизия всех реализуемых инвестпроектов для дальнейшего выявления недоработок как конкретного, так и системного характеров. Готовятся также изменения в ряд законодательных актов для снижения административных барьеров, ускорения процессов согласования разрешительных документов и др.

В рамках заседания было рассмотрено и утверждено видение по отходу от рекомендательного характера протоколов Инвестиционного штаба. Теперь все решения Совета будут обязательными к исполнению со стороны госорганов и нацкомпаний. В случае же ненадлежащего исполнения поручений Инвестштаба, ответственные лица, в том числе и политические госслужащие, будут привлечены к ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. В то же время за неисполнение поставленных задач существенно возрастает ответственность как членов Совета, так и руководителей центральных, местных исполнительных органов, субъектов квазигоссектора.

Инвестиционным штабом рассмотрены вопросы реализации не менее 15 крупных проектов в обрабатывающей отрасли, которые должны стать новыми точками роста и сформировать основу для промышленного каркаса страны. Вокруг них планируют создать целую экосистему смежных отраслей и производств с вовлечением МСБ, что позволит в будущем достичь мультипликативного эффекта. Поручено в сжатые сроки сформировать окончательный перечень проектов, которые будут находиться под сопровождением Совета. После утверждения – сформировать по каждому из них соответствующие планы мероприятий.

На заседание были вынесены и проблемные вопросы реализации двух крупных инвестиционных проектов – завода по производству органических соков и пюре турецкой компании Goknur Gida стоимостью $98 млн и предприятия по производству картофеля фри нидерландской компании Farm Frites ($145 млн). Заявлено, что со стороны МСХ, акиматов Жамбылской и Алматинской областей допущено затягивание реализации данных инициатив.

По итогам обсуждения соответствующим государственным и местным исполнительным органам поручено в кратчайшие сроки решить имеющиеся проблемные вопросы по указанным проектам.