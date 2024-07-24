Оплата за проезд чуть не стала громким судебным разбирательством

Ни для кого не секрет, что поездки с малолетними детьми в общест­венном транспорте – тот еще квест. Чада начинают хотеть есть, пить, в туалет, смотреть в окно, плакать и смеяться одновременно. Путь до дома был неблизкий: с правого берега почти на окраину, в левобе­режье областного центра. На одной из остановок зашли контролеры и начали проверять оплату проезда. А. предоставила электронный билет, и тут выяснилось, что оплата прошла совершенно для другого маршрута: одна цифра в номере автобуса сыграла злую шутку.

Контролеры потребовали, чтобы женщина с ребенком покинула автобус, на что она предложила оплатить по правильному номеру снова и продолжить путь. Жара, возмущенные крики, нервные пассажиры, плач ребенка и перепалка с контролерами заставили А. выйти из автобуса.

Но контролеры уже успели вызвать полицию. Женщина пыталась объяснить стражам порядка, что оплатила проезд, но отвлеклась на ребенка и ввела не тот госномер автобуса. Однако полицейские были неумолимы и составили протокол, обязывающий выплатить штраф. С чем гражданка А. не согласилась.

А через несколько дней ей пришло уведомление о том, что против нее возбуждено административное производство, так как она не оплатила штраф в установленные сроки. Тогда женщина пошла искать правду в суде и подала жалобу об отмене протокола.

Суд жалобу удовлетворил. В ходе разбирательства в Специализированном суде по административным правонарушениям Семея судья задала вопрос, а что мешало разрешить женщине заново оплатить проезд и не доводить дело до скандала. На что ни контролеры, ни полицейские не смогли дать вразумительного ответа.

– Из исследованных в суде доказательств следует, что пассажир действительно по ошибке оплатила 80 тенге за проезд в маршрутном автобусе № 1, что подтверждается данными с ее сотового телефона, которые также приобщены к материалам дела. Установлен факт того, что при составлении протокола об административном правонарушении в отношении гражданки А. изначально инспектором не разъяснены ее права, что также подтверждается показаниями опрошенных на судебном заседании свидетелей и видеозаписью, – пояс­нили в пресс-службе суда области Абай. – Таким образом, нарушены требования статьи 803 Кодекса об административных правонарушениях, из которых следует, что лицу, в отношении которого возбуждено дело, а также другим участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим кодексом, что нарушает право на защиту лица, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении.

В Центре управления пассажирскими перевозками такого поворота не ожидали и решили подать апелляционную жалобу. Уж очень хотелось взыскать с матери малолетних детей штраф в размере двух месячных расчетных показателей (1 МРП – 3 692 тенге).

Но в судебной коллегии апелляционную жалобу отклонили. Остается лишь заметить, что дело в 80 тенге длилось с апреля по июнь. Стоило ли все это нервов и потраченного времени?