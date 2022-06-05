Общество
Опрос государственной важности
Ульянкина Елена

На участках для голосования в Караганде работали интервьюеры, проводящие опросы экзитпол на референдуме, 

Диана Алымова пришла на участок для голосования, расположенный в доме культуры «Молодежный», очень рано – в 6.30. У нее 5 июня был, можно сказать, рабочий день государственной важности. Она – интервьюер Исследовательского института «Қоғамдык пікір». Ее задача – считать входящих на участок и выходящих из него людей, а также проводить опрос. Работа это, надо признать, не из легких: и из-за людей, которые не всегда охотно идут на контакт, и из-за погоды, которая в Караганде резко похолодала к воскресенью, а рабочее место Дианы – на открытом воздухе, за дверями участка для голосования.

- Здравствуйте! Меня зовут Диана, - с улыбкой обращается девушка к пенсионеру с палочкой, который с трудом спустился с высокой лестницы дома культуры. – Можно задать вам вопрос? Вы за или против поправок в Конституцию?

Пенсионер бодро дает ответ на заданный вопрос, и Диана его фиксирует и продолжает работу. За свой рабочий день она опросила более сотни карагандинцев – каждого пятого из пришедших голосовать. Большинство идет на контакт, но попадались и те, кто отказывался озвучивать свое решение. Интервьюер к такой реакции готова - это право граждан решать, отвечать на вопрос или нет. Перед референдумом Диана, как и ее коллеги, проводящие экзитпол, прошла семинар, где объясняли основы выборного законодательства. Тем более, это не первый ее опыт проведения таких опросов.

- Я уже не в первый раз провожу опросы населения, - делится с корреспондентом «Казправды» интервьюер Института «Қоғамдык пікір» Диана Алымова. – Я работала на выборах Президента Казахстана, которые прошли в 2019 году. Работать на экзитполах меня позвала моя старшая сестра. Мне нравится беседовать с людьми, они у нас в Караганде очень общительные. Вот сегодня я опрашивала пенсионерку, которой исполнилось 95 лет. Она мне рассказала, как во время войны работала в тылу. По моим наблюдениям, пенсионеры активнее остальных идут на референдум.

В Карагандинской области 5 июня работало 777 участков для голосования, 179 из которых находятся в Караганде. Сделать выбор – за или против поправок в Конституцию РК – могли более 880 тыс. человек. Надо сказать, что жители угольного региона приняли активное участие в республиканском референдуме. По данным Центральной комиссии референдума, их явка на участки для голосования уже в полдень превысила 51%.

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