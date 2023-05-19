От аула до Сеула

Ежегодный Конгресс AIPS, который сами журналисты неофициально называют Генеральной Ассамблеей ООН среди спортивной прессы, проводится на ротационной основе в разных странах. Созданная в 1924 году, AIPS является международной профессиональной организацией журналистов, специализирующихся на спорте, и в настоящее время насчитывает около 8 тыс. членов из более чем 100 стран. Делегации из почти 80 стран мира в составе около 200 членов были представлены на прошедшем форуме спортивной прессы.

Отрадно, что в рамках 85-го Конгресса Казахстан представил V Всемирные игры кочевников, которые пройдут с 8 по 15 сентября 2024 года в Астане. Делегаты от нашей страны рассказали о том значении, которое руководство страны придает предстоящему событию, а также привели в пример слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева, не раз отмечающего, что Казахстан признан в мире как спортивная держава, которая может гордиться не только своими спортсменами, но и организацией крупных международных соревнований.

В ходе презентации участникам Конгресса рассказали о целях Всемирных игр кочевников, в числе которых развитие глобального этноспортивного движения, сохранение исторического культурного наследия и многообразия народов мира в эпоху глобализации, популяризация, развитие и продвижение на международной арене этнических видов спорта, традицион­ных игр и состязаний народов мира, укрепление и дальнейшее развитие межрелигиозного и межкультурного диалога, взаи­мопонимания, дружбы, согласия и сотрудничества между народами мира и демонстрация их культурного многообразия, содействие научному, организационному и методическому обоснованию этноспортивного движения.

Планируется, что во Всемирных играх кочевников примут участие спортсмены из 26 стран, представляющих четыре континента. Спортсмены будут бороться за медали в 20 компетенциях (видах спорта). При этом семь видов спорта, в том числе қыз қуу (буквально – погоня за девушкой), японское сумо и монгольская борьба будут представлены в качестве демонстрационных. Соревнования пройдут на таких столичных спортивных объектах, как Дворец единоборств имени олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова, стадион «Астана Арена», велотрек «Сарыарка», а также на территории ипподрома «Казанат» и этноаула. В связи с этим в рамках конгресса была организована выставка «Спортивная дипломатия Казахстана», на которой были представлены фотоматериалы и форма нашей сборной, а также спортивных клубов.

В рамках конгресса представители казахстанской делегации провели встречу с заместителем мэра Сеула Ким Еуи Сыном, в ходе которой информировали о развитии столицы Казахстана. Кроме того, на встрече с руководителем спортивной секции ЮНЕСКО Филиппом Мюллером-Виртом обсуждались вопросы развития спортивной дипломатии.

Согласно планам развития ООН

На конгрессе было отмечено, что спорт больше не сводится только к результатам и триумфам.

– Что-то изменилось в ланд­шафте спортивной политики, а в обществе, где люди сталкиваются с множеством неожиданных ситуаций, спорт стал необходимостью. Нужно больше спорта, и эта потребность не только финансовая, но и социальная. Последние исследования показали, что улучшение здоровья в результате занятий спортом может добавить 12 триллионов долларов к мировому ВВП к 2040 году, а физическая активность улучшает работу мозга и повышает результаты тестов на 40%. Физическая активность – это важнейший модифицируемый фактор образа жизни, влияющий как на физическое здоровье, так и на ментальное. Понимая необходимость перемен, ЮНЕСКО в своем стратегическом плане решила связать спорт с целями устойчивого развития ООН. Это то, для чего нужна повестка дня до 2030 года: развитие в мире. Она связывает спорт конкретно со всеми целями устойчивого развития ООН, основываясь на научных данных, – отметил в своей речи Филипп Мюллер-Вирт.

Большую роль в развитии спорта представитель ЮНЕСКО отводит СМИ. Именно журналисты меняют представления людей о спорте. В связи с этим данная организация объединяет усилия с AIPS для демонстрации красоты спорта во всем его многообразии и совместно организует молодежный отдел новостей в ЮНЕСКО, в который войдут 15 молодых репортеров AIPS.

EURO-2024

Помимо представления Всемирных игр кочевников, которые пройдут в нашей стране, в Сеуле уделили и пристальное внимание чемпионату Европы по футболу, который пройдет в Германии. Было презентовано специальное видео, где демонстрировались красивые изображения сказочных зданий, великолепной архитектуры, природы и, конечно же, прекрас­ных стадионов в 10 городах (Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейп­циге, Мюнхене и Штутгарте). Все проекты спортивных сооружений будут фантастическими, заверил руководитель УЕФА по работе со СМИ Томас Джордано. Напомним, что состязания пройдут с 14 июня по 14 июля будущего года.

EURO-2024 соберет огромное количество зрителей как на самих аренах, так и у экранов телевизоров. Что касается билетов, то фанаты могут рассчитывать на их получение уже через пару месяцев. В октябре этого года уже начнется их продажа.

Азия в авангарде

Генеральный директор Олимпийского комитета Азии Хусайн аль-Мусаллам тепло поздравил представителей средств массовой информации Азии с тем, что наш континент теперь находится «в авангарде мирового спорта». Он также напомнил о том, что совсем скоро СМИ нашего региона будут освещать два крупнейших спортивных события – 19-е Азиатские игры в Ханчжоу (Китай) и 6-е Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Бангкоке и Чонбури (Таиланд).

– Олимпийский комитет Азии испытывает чувство гордости за эти достижения, как и AIPS Asia, поскольку они выдвинули азиатский континент на передний план мирового спорта и подчеркнули положение Азии как основного игрока и партнера в глобальном олимпийском движении, – отметил гос­подин аль-Мусаллам, добавив, что именно здесь Олимпийский комитет Азии и AIPS Asia могут работать вместе как партнеры для продвижения олимпийского спортивного движения и прежде всего наших спортсменов.

Спасибо, Корея! здравствуй, Испания!

Санта-Сусанна, красивый испанский курорт, расположенный в 70 км от Барселоны и 30 км от Жироны, будет местом проведения следующего Конгресса AIPS, который состоится в год, знаменующий собой важную веху в истории Всемирной организации спортивных журналистов. Основанная в Париже в 1924 году, AIPS отметит свой вековой юбилей в следующем, 2024 году. Это были 100 лет борьбы за права спортивных журналистов во всем мире и защиты принципов профессии.

Вместе с тем по итогам конгресса в Сеуле президент AIPS Джованни Мерло также сообщил о том, что в Париже, где зародилась AIPS, планируется организовать еще одно важное событие, посвященное столетию ассоциации. «Мы устроим большой праздник во время Олимпиады в Париже 2024 года в штаб-квартире ЮНЕСКО», – поделился планами AIPS его руководитель.