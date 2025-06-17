От добычи угля до получения газа

Правительство
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Фарид Юмашев

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел в Астане встречу с председателем правления Shandong Energy Group Co. Ли Вэем.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Обсуждены вопросы сотрудничест­ва в энергетической отрасли, в том числе по осуществлению совместного проекта QazaqGaz и Shandong Energy Group Co., предусматривающего строи­тельство в Карагандинской области углехимического завода для получения газа из угля, сообщила пресс-служба руководителя Правительства РК.

Углехимическим производством предусматривается выпуск до 2 млрд кубометров газа в год. Ввод завода в эксплуатацию, как полагают отраслевые эксперты, придаст новый импульс развитию углехимической отрасли Казахстана. Ожидается эффект в виде дополнительных объемов газа, создания 1,5 тыс. постоянных рабочих мест, экономической диверсификации, развития новых технологий, а также усиления экспортного потенциала республики.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что Правительство Казахстана придает большое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой в разных сферах экономики, в том числе в углехимической отрасли.

Председатель правления Shandong Energy Group Co. Ли Вэй подчеркнул заинтересованность в развитии деловых связей с Казахстаном и инвестировании перспективных направлений промышленности.

По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность конструктивному диалогу для реализации совместных планов.

Следует напомнить, что Shandong Energy Group Co. (SEG) – системообразующее предприятие энергетической отрасли Китая, имеющее многолетний опыт в угольной и углехимической индустрии. Посредством инновационного подхода компания стала лидером в КНР по производству карбамида, метанола, другой химической продукции, производимой на основе угля. SEG имеет 608 дочерних предприятий, расположенных в провинциях КНР и 17 странах.

#уголь #Правительство #газ #Олжас Бектенов

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