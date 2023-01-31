От «Кракенов» до «Барыса»

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Кошкарбек Тусипов

В Национальной хоккейной лиге всех удивляет «Сиэтл Кракен», а в Континентальной хоккейной лиге за попадание
в плей-офф отчаянно борются наши «барсы».

В лучшей хоккейной лиге планеты – заокеанской НХЛ, где соб­раны почти все суперзвезды в этом виде спорта, сегодня особое внимание приковано к выступ­лению новичка лиги из Сиэтла. 7 декабря 2017 года комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что этот в общем-то не особо славящийся своими хоккейными традициями американский город получил право подать заявку на вступление в лигу.

Да, хоккей здесь был в начале прошлого века, а «Сиэтл Метрополитэнс» даже стал первой коман­дой из США, которая завое­вала Кубок Стэнли в 1917 году, но потом все куда-то исчезло. В новейшей истории 4 декабря 2018 года Совет директоров НХЛ одобрил заявку на вступление в НХЛ клуба из Сиэтла. 26 сентября 2021 года в рамках подготовки к сезону «Сиэтл Кракен» провел свой первый матч (товарищеский) в истории, в котором обыграл канадский «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:3. А 12 октября в своем дебютном сезоне-2021⁄2022 «Сиэтл» провел первый официальный матч на выез­де против «Вегас Голден Найтс» и в упорной борьбе уступил со счетом 3:4.

В стартовом для себя сезоне «Кракены» – мифическое морское чудовище, часто изображаемое в виде кальмара или осьминога гигантских размеров, – особо себя не показали: заняли предпоследнее место в Западной конференции, не попав в плей-офф. Зато в сезоне-2022⁄2023 команду просто не узнать, и она является не только одним из лидеров своей конференции, но и всей НХЛ.

В воскресенье «Сиэтл Кракен» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс» и добился победы со счетом 3:1. Самый молодой клуб НХЛ сейчас имеет в своем активе 63 очка и делит на Западе третье место с канадским «Виннипег Джетс», уступившим в очередном туре дома «Филадельфии Флайерз» – 0:4. Лидером же этой конференции является «Даллас Старз»,
набравший 66 очков после проигрыша в овертайме гостям из «Нью-Джерси Дэвилз» с итоговым счетом 2:3.

На первом месте на Востоке и во всей НХЛ – 81 очко – располагается «Бостон Брюинз». И это несмотря на то, что бос­тонские «мишки» проиграли уже три матча кряду, уступив в последней игре на выезде «Каролине Харрикейнз» – 1:4. На второй строчке в этой конференции с 72 очками идет как раз «Каролина», а на третьей – канадский «Торонто Мэйпл Лифс», в понедельник дома разгромивший американский «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:1 и набравший в регулярном первенстве 70 очков.

Теперь обратимся к более близкой нам лиге – КХЛ, где выступает столичный «Барыс». В воскресенье казахстанский клуб на своей площадке принимал московское «Динамо» и уступил гостям лишь в овертайме с итоговым счетом 1:2, тем самым заработав хотя бы одно очко. В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: сначала на седьмой минуте наш канадский легионер Джереми Бракко открыл счет, а на 17-й россиянин Андрей Никонов восстановил равновесие. Решающую шайбу гости организовали в овертайме, когда на 62-й минуте у них отличился Максим Джиошвили.

«Барыс» сейчас занимает 9-е место в Восточной конференции и в ближайшее время проведет выездную серию из трех игр против казанского «Ак Барса» (1 февраля), московских «Динамо» (3 февраля) и ЦСКА (5 февраля).

Что касается общей ситуации в Континентальной хоккейной лиге, то на Западе и во всей КХЛ с огромным отрывом лидирует СКА из Санкт-Петербурга (90 очков). У ярославского «Локомотива», московского ЦСКА и нижегородского «Торпедо» по 76 баллов. В «восьмерку» лучших команд этой конференции также входят московские «Динамо» и «Спартак», подмосковный «Витязь» и череповецкая «Северсталь».

В Восточной конференции сразу два лидера, набравшие по 73 очка, – это новосибирская «Сибирь» и казанский «Ак барс». В зону плей-офф также входят екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард», «Адмирал» из Владивостока и нижнекамский «Нефтехимик» (кстати, вторая команда из Татарстана имеет столько же очков, сколько и «Барыс» – 57, но обходит наш клуб по дополнительным показателям).

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