От плохого семени не жди хорошего племени

Так, средний урожай нашей главной культуры – яровой пшеницы – составляет порядка 12 ц⁄га, тогда как в аналогичных климатических условиях Канады получают 27 ц⁄га, за последние 15 лет урожайность зерновых в Казахстане увеличилась в среднем на 15%, а у наших главных торговых конкурентов – России, Канады и Австралии – на 30–40%. Такие же данные можно привес­ти по масличным, овощным и кормовым культурам.

Почему так? Самым главным фактором урожайности является качество семенного материала, что во многом зависит от уровня развития селекции и семеноводства. Но надо открыто признать, что эта ключевая отрасль остается без должного внимания наших госорганов.

Уже дошло до того, что почти 70% сортов и гибридов, а по ряду культур – и все 100%, завозится к нам из-за рубежа, причем большинство из них не адаптированы к нашим почвенно-климатичес­ким условиям. Таких системных перекосов нет ни в одной из ведущих аграрных стран!

Это привело к тому, что часть наших сельскохозяйственных предприятий вынуждена покупать семена в России, Европе и даже завозить их из-за океана, что естественно влияет на себестоимость и соответственно на цену конечной продукции. По обеспеченности сортами отечественной селекции как базовому показателю нашей продовольственной безопас­ности мы уже потеряли независимость. Это означает, что любая санкция, стихийное бедствие или любое другое форс-мажорное обстоятельство могут оставить наше сельское хозяйство без семян высших репродукций.

Земледелие Казахстана отличается тем, что 93% пашни Казахстана находится в зоне рискованного земледелия. Но неурожаи и банкротства наших фермеров при засухах не только последствия погодных условий, а результат отсутствия в стране засухоустойчивых сортов. Из-за нехватки адаптированных к нашему климату сортов и гибридов сельхозкультур сдерживается диверсификация структуры посевных площадей, на севере не можем обеспечить производство высокобелковых и сочных кормов, на юге – повысить урожаи и сроки хранения овощей и фруктов.

Одновременно нам нужно обеспечить ускоренное размножение имеющихся в производстве лучших сортов сельскохозяйственных культур. К сожалению, бездумные реформы последних лет практически свели на нет позитивные изменения, наметившиеся после принятия Закона «О семеноводстве» в 2003 году по системному и плановому развитию этой отрасли.

Не секрет, что из-за недоступности и дороговизны элитного семенного материала наши фермеры зачастую сеют некондиционные семена, т. е. практически товарное зерно. Площади производства элиты даже по статданным в 3 раза меньше, чем предлагают ученые. Но несмотря на это, значительная часть государственных субсидий тратится на удешевление стоимости импортных семян. Иначе говоря, вместо усиления поддержки отечественных ученых наши бюджетные средства идут на содержание зарубежных селекцентров.

Ученые-аграрники страны с большой надеждой ждали увеличения бюджета науки в нынешнем году. Но вместо этого из-за срыва сроков конкурсных процедур почти полгода сидят без государственного финансирования.

Как это назвать, если не миной, заложенной под отечественную аграрную науку, являющуюся основой развития нашего сельского хозяйства?

Таким образом, в селекционной науке и семеноводстве соз­далась критическая ситуация и далее отодвигать решение назревших здесь проблем нельзя! Надо принимать срочные меры по восстановлению отрасли, которая, по сути, является основой стабильного развития аграрного производства.

Эту работу надо начинать с реализации крупных междисцип­линарных научных программ по созданию высокоурожайных и стрессоустойчивых сортов и гиб­ридов сельхозкультур на основе современных молекулярных методов исследований с вовлечением в нее потенциала отечественных аграрных НИИ и вузов, центров биотехнологии, а также ведущих зарубежных ученых с одновременной подготовкой на базе таких международных программ молодых научных кадров.

Во-вторых, нужно усилить законодательную и нормативную базу по селекции и семеноводству в части защиты авторских прав, регистрации селекционных достижений, применения современных методов сертификации, обновления стандартов и научно-методической базы, модернизации госсортоиспытания.

В-третьих, оказать содействие в укреплении материально-технической и лабораторной базы субъектов селекции и семеноводства, организовать в стране Национальный банк генетичес­ких ресурсов сельхозрастений.

В-четвертых, следует усилить государственную поддержку системы семеноводства, пересмотрев механизм субсидирования отечественных сортов, обеспечить плановое и системное развитие отрасли, внедрить современные методы ускоренного размножения новых сортов, создать четкую систему конт-

роля семеноводства не только со стороны государства, но и саморегулирующих организаций, внедрить цифровые технологии прослеживаемости движения семян.

В-пятых, требуется модернизация образовательных программ в вузах с целью усиления компетенции аграрных специа­листов в области селекции и семеноводства. Повсеместно на базе центров распространения аграрных знаний нужно организовать курсы повышения квалификации агрономов-семеноводов и апробаторов.