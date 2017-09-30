От Северной Кореи на Олимпиаду-2018 прошли отбор фигуристы
Спортивная пара из КНДР – Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким – заняла шестое место на турнире Nebelhorn Trophy в Германии, этого результата хватило им для отбора на Игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким стали первыми представителями КНДР, которые завоевали право выступить на Олимпиаде-2018. На Играх-2014 года в Сочи КНДР не была представлена.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает Олимпийскому комитету КНДР помощь в подготовке спортсменов к играм в Пхенчхане. В частности, организация сотрудничает с Международной федерацией лыжного спорта и Международным союзом конькобежцев в вопросе покупки инвентаря для спортсменов.
Выиграли Nebelhorn Trophy россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, второе место заняли представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо, третьими стали Екатерина Александровская и Харли Виндзор из Австралии.
Nebelhorn Trophy является старейшим турниром по фигурному катанию. В этом году соревнования проходят в 49-й раз.