От слесаря до начальника в газовой отрасли Человек труда 27 мая 2025 г. 2:00 3 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества Назарбек Бекмадин руководит службой газификации столицы фото из личного архива Назарбека Бекмадина Газификация Астаны – это важный этап в жизни столицы. За этим сложным процессом стоят конкретные люди – инженеры, слесари, проектировщики. Один из них – Назарбек Бекмадин, начальник службы электрохимической защиты и диагностики столичного филиала АО «QazaqGaz Aimaq». 37-летний Назарбек Бекмадин родом из поселка Колутон Астраханского района Акмолинской области. После школы поступил в столичный Агротехнический университет им. С. Сейфуллина на специальность «животноводство», но вскоре понял, что это не его профессия. Прислушавшись к совету отца, парень перевелся в Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева в Алматы, где выбрал направление «строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Уже на четвертом курсе Назарбек проходил практику на месте строительства газопровода Алматы – Байсерке – Талгар. Там же он познакомился с опытными мастерами газовых компаний. И эта профессия настолько увлекла молодого практиканта, что после окончания академии, в июне 2012 года, он устроился слесарем по эксплуатации газораспределительных сетей. Зарплата по тем временам была весьма скромной, и молодой специалист работал на полном энтузиазме. – Я попал тогда в отличную бригаду. Мастер Даутбек Акан научил нас не только технике, но и ответственности за безопасность. До сих пор поддерживаем связь, поздравляем друг друга с праздниками, – вспоминает он. После трех лет работы слесарем его назначили мастером службы сервисной деятельности. В 2017 году героя нашего повествования перевели в Костанайский производственный филиал, где он начал работать инженером службы распределения газового хозяйства (РГХ), затем стал начальником производственно-технического отдела (ПТО). В 2019 году Назарбек Бекмадин возглавил газовое хозяйство Карабалыкского района, граничащего с Россией. За четыре с половиной года работы в регионе он приобрел ценный опыт, научился управлять коллективом и решать сложные производственные задачи. В 2021 году наш герой вернулся в столицу уже как начальник службы РГХ столичного филиала QazaqGaz Aimaq. Это назначение совпало с важнейшим этапом в истории города: началом газификации столицы. Первыми потребителями газа стали жители микрорайона «Железнодорожный». – Когда открывался столичный филиал, у нас было всего 5–6 слесарей, многие пришли без опыта. Мы вместе учились, работали плечом к плечу, не делили обязанности по рангу, главное было – обеспечить бесперебойную подачу газа, – рассказывает собеседник. Сегодня в Астане и Акмолинской области газ получают порядка 12 тыс. потребителей. В регионе активно строятся новые газопроводы, подключаются микрорайоны, котельные, школы, детские сады, дома престарелых. В Аршалынском районе газом обеспечены 17 поселков, также подача голубого топлива в этом году планируется в селах Целиноградского района. Сегодня Назарбек Адильбекович руководит службой электрохимической защиты и диагностики. – Эта работа связана с обеспечением безопасности стальных газопроводов от блуждающих токов. Есть катодные станции, анодные поля, протекторные установки. Мы следим за тем, чтобы газопроводы работали бесперебойно и поставка газа не останавливалась ни на секунду, – поясняет начальник службы. В его подчинении – мастера, монтеры, электромонтеры, которые ежедневно обслуживают и ремонтируют оборудование. Их работа строится по четким графикам и производственным программам. – В нашей профессии важно строго соблюдать технику безопасности, – напоминает газовик со стажем. – Все инструкции написаны кровью, и их нарушение может привести к трагедии. Как известно, метан – газ без цвета и запаха. Мы проводим одоризацию газа, чтобы сделать его безопасным. Важно помнить, что газ – это не только тепло и уют, но и источник опасности, если относиться к нему легкомысленно. В столице газ используется как в частных домах, так и в многоэтажках, котельных, социальных учреждениях. Для удобства жителей внедряются электронные счетчики, которые автоматически передают показания. – Газ намного чище угля: не нужно закупать и хранить топливо, нет золы и дыма. Главное – вовремя платить и соблюдать правила эксплуатации, и в домах всегда будет тепло и комфортно, – объясняет Назарбек Бекмадин, отметив, что перспективы голубого топлива в столице будут только расти. Газовики напрямую работают с потребителями. Если возникают авария или утечка, сотрудники выезжают на место, устраняют неполадки и объясняют жителям, как правильно обращаться с оборудованием. – В прошлом году в одном из ЖК случилась авария, и жильцы зимой полностью остались без газа. На улице мороз. Наша компания прибыла оперативно, мы работали до утра и устранили аварию. Самое главное – подать газ потребителям, чтобы в зимнее время они не остались без тепла, – отметил наш собеседник. Назарбек Бекмадин уверен: чтобы стать настоящим профессионалом, важно не бояться работы, учиться у старших и не пренебрегать знаниями. – Многие молодые специалисты не желают начинать с низших должностей, хотят сразу стать менеджерами. Например, на совещаниях мы с коллегой понимаем друг друга с полуслова. Но если человек не работал на производстве, он и половины моих поручений не поймет. Только пройдя путь от рабочего, можно по-настоящему знать все тонкости профессии, – рассуждает специалист. Рабочий день у начальника службы начинается рано утром – в 7.30. Назарбек даже показал телефон, где в разделе будильника указано – «любимая работа». – Я люблю свою работу, – подтверждает с улыбкой наш собеседник. – Встаю рано, завтракаю, надеваю костюм и с большой радостью приезжаю в офис. И каждое утро собираю коллектив, провожу планерки, чтобы дать задания и наметить работу на день. Важный тыл Назарбека Адильбековича – его супруга и пятеро детей. Глава семейства лелеет надежду, что однажды кто-то из его ребятишек продолжит династию, став специалистом газовой отрасли. Тем временем сам Назарбек на достигнутом не останавливается, в прошлом году поступил в магистратуру, учится на геолога в Российском государственном геологоразведочном университете им. С. Орджоникидзе в Москве. – Я работаю в одной компании уже 13 лет. Нам уделяют больше внимания в Год рабочих профессий, и это радует. К примеру, подняли заработные платы, растет штат. Профессия газовика становится перспективной и стабильной. Главное – желание работать и развиваться, тогда придут и успех, и признание, и удовлетворение, – уверен Назарбек Бекмадин. #газификация #профессия #призвание #Назарбек Бекмадин