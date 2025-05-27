Газификация Астаны – это важный этап в жизни столицы. За этим сложным процессом стоят конкретные люди – инженеры, слесари, проек­тировщики. Один из них – Назарбек Бекмадин, начальник службы электрохимической защиты и диагностики столичного филиала АО «QazaqGaz Aimaq».

37-летний Назарбек Бекмадин родом из поселка Колутон Астраханского района Акмолинской области. После школы поступил в столичный Агротехнический университет им. С. Сейфуллина на специальность «животноводство», но вскоре понял, что это не его профессия. Прислушавшись к совету отца, парень перевелся в Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева в Алматы, где выбрал направление «строи­тельство газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Уже на четвертом курсе Назарбек проходил практику на месте строительства газопровода Алматы – Байсерке – Талгар. Там же он познакомился с опытными мастерами газовых компаний. И эта профессия настолько увлек­ла молодого практиканта, что пос­ле окончания академии, в июне 2012 года, он устроился слесарем по эксплуатации газораспределительных сетей. Зарплата по тем временам была весьма скромной, и молодой специалист работал на полном энтузиазме.

– Я попал тогда в отличную бригаду. Мастер Даутбек Акан научил нас не только технике, но и ответственности за безопас­ность. До сих пор поддерживаем связь, поздравляем друг друга с праздниками, – вспоминает он.

После трех лет работы слесарем его назначили мастером службы сервисной деятельности. В 2017 году героя нашего повествования перевели в Костанайский производственный филиал, где он начал работать инженером службы распределения газового хозяйства (РГХ), затем стал начальником производственно-технического отдела (ПТО). В 2019 году Назарбек Бекмадин возглавил газовое хозяйство Карабалыкского района, граничащего с Россией. За четыре с половиной года работы в регионе он приобрел ценный опыт, научился управлять коллективом и решать сложные производственные задачи.

В 2021 году наш герой вернулся в столицу уже как начальник службы РГХ столичного филиала QazaqGaz Aimaq. Это назначение совпало с важнейшим этапом в истории города: началом газификации столицы. Первыми потребителями газа стали жители микрорайона «Железнодорожный».

– Когда открывался столичный филиал, у нас было всего 5–6 слесарей, многие пришли без опыта. Мы вместе учились, работали плечом к плечу, не делили обязанности по рангу, главное было – обеспечить бесперебойную подачу газа, – рассказывает собеседник.

Сегодня в Астане и Акмолинской области газ получают порядка 12 тыс. потребителей. В регионе активно строятся новые газопроводы, подключаются микро­районы, котельные, школы, детские сады, дома престарелых. В Аршалынском районе газом обеспечены 17 поселков, также подача голубого топлива в этом году планируется в селах Целиноградского района.

Сегодня Назарбек Адильбекович руководит службой электрохимической защиты и диагностики.

– Эта работа связана с обеспечением безопасности стальных газопроводов от блуждающих токов. Есть катодные станции, анодные поля, протекторные установки. Мы следим за тем, чтобы газопроводы работали бесперебойно и поставка газа не останавливалась ни на секунду, – поясняет начальник службы.

В его подчинении – мастера, монтеры, электромонтеры, которые ежедневно обслуживают и ремонтируют оборудование. Их работа строится по четким графикам и производственным программам.

– В нашей профессии важно строго соблюдать технику безо­пасности, – напоминает газовик со стажем. – Все инструкции написаны кровью, и их нарушение может привести к трагедии. Как известно, метан – газ без цвета и запаха. Мы проводим одоризацию газа, чтобы сделать его безопасным. Важно помнить, что газ – это не только тепло и уют, но и источник опасности, если относиться к нему легкомысленно.

В столице газ используется как в частных домах, так и в многоэтаж­ках, котельных, социальных учреж­дениях. Для удобства жителей внедряются электронные счетчики, которые автоматически передают показания.

– Газ намного чище угля: не нужно закупать и хранить топ­ливо, нет золы и дыма. Главное – вовремя платить и соблюдать правила эксплуатации, и в домах всегда будет тепло и комфортно, – объясняет Назарбек Бекмадин, отметив, что перспективы голубого топлива в столице будут только расти.

Газовики напрямую работают с потребителями. Если возникают авария или утечка, сотрудники выезжают на место, устраняют неполадки и объяс­няют жителям, как правильно обращаться с оборудованием.

– В прошлом году в одном из ЖК случилась авария, и жильцы зимой полностью остались без газа. На улице мороз. Наша компания прибыла оперативно, мы работали до утра и устранили аварию. Самое главное – подать газ потребителям, чтобы в зимнее время они не остались без тепла, – отметил наш собеседник.

Назарбек Бекмадин уверен: чтобы стать настоящим профессионалом, важно не бояться работы, учиться у старших и не пренебрегать знаниями.

– Многие молодые специа­листы не желают начинать с низших должностей, хотят сразу стать менеджерами. Например, на совещаниях мы с коллегой понимаем друг друга с полуслова. Но если человек не работал на производстве, он и половины моих поручений не поймет. Только пройдя путь от рабочего, можно по-настоящему знать все тонкости профессии, – рассуждает специалист.

Рабочий день у начальника службы начинается рано утром – в 7.30. Назарбек даже показал телефон, где в разделе будильника указано – «любимая работа».

– Я люблю свою работу, – подтверждает с улыбкой наш собеседник. – Встаю рано, завтракаю, надеваю костюм и с большой радостью приезжаю в офис. И каждое утро собираю коллектив, провожу планерки, чтобы дать задания и наметить работу на день.

Важный тыл Назарбека Адильбековича – его супруга и пятеро детей. Глава семейства лелеет надежду, что однажды кто-то из его ребятишек продолжит династию, став специалистом газовой отрасли. Тем временем сам Назарбек на достигнутом не останавливается, в прошлом году поступил в магистратуру, учится на геолога в Российском государственном гео­логоразведочном университете им. С. Орджоникидзе в Москве.

– Я работаю в одной компании уже 13 лет. Нам уделяют больше внимания в Год рабочих профессий, и это радует. К примеру, подняли заработные платы, растет штат. Профессия газовика становится перспективной и стабильной. Главное – желание работать и развиваться, тогда придут и успех, и признание, и удовлетворение, – уверен Назарбек Бекмадин.