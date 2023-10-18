От смены платформы результат не меняется?

Очередной этап раздачи ваучеров через платформу Damubala.kz вызвал бурю возмущений как у родителей, желающих, чтобы их дети занимались в бесплатных творческих кружках, так и у пос­тавщиков услуг, жаждущих развивать юные таланты. Скандал вспыхнул из-за скорости, с которой на платформе Damubala.kz разобрали ваучеры, дающие право на бесплатное посещение творческих кружков и студий.

Через 15 минут (!) закончились все три тысячи ваучеров. После этого база программы автоматически закрылась, запись прекратилась. Тысячи родителей и десятки организаторов кружков не успели не то что подать заявку, но даже узнать о том, что уполномоченный орган открыл запись на участие в программе.

– Мы знали, что будет дополнительная запись, что освободилось определенное количество мест, но не ожидали, что «раздадут» ваучеры шито-крыто, – возмущается жительница Шымкента Зульфия Нуриддин, две дочки которой остались без возможности заниматься в бесплатных творческих кружках. – Я не в состоянии платить за двоих. Теперь мои девочки останутся без занятий в танцевальной студии.

– В семь часов вечера нам сказали, что запись будет открыта через минуту, – добавляет Ольга Хожаева. – Пока я дошла до компьютера, чтобы включить, зашла на платформу Damubala.kz, запись уже была приостановлена, то есть я не успела записаться за пять минут!

Организация записи на получение ваучеров вызвала недовольство не только среди родителей, но и среди поставщиков услуг. Индивидуальный предприниматель Алена Шагеева считает, что управление культуры, развития языков и архивов Шымкента нарушило как минимум три пункта нормативных правовых документов, регламентирующих непосредственно процедуру запи­си на платформе.

– Да, мы знали, что со дня на день будет объявлен третий этап записи на раздачу ваучеров, – комментирует ситуацию Алена Шагеева, полтора года назад организовавшая кружок живописи и рисования и студию танцев и решившая участвовать в программе ArtSport. – На сайте управления появилось объявление о том, что запись назначена на 12 сентября, но время не указали. Я тут же написала сообщение в чат, в котором есть и представители управления, пытаясь выяснить время. Это было очень важно, чтобы сообщить родителям, дети которых хотели участвовать в программе. Только за 15 минут до открытия записи объявили на сайте время, хотя обязаны были оповестить за сутки. Конечно, многие не знали и, следовательно, не успели подать заявки. Зачем так делать?

Алена Шагеева утверждает, что есть и еще одно нарушение: по положению, запись должны начинать в 18.00, реально же это сделали на час позже.

Руководитель управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкента Сакен Шакеев не отрицает, что сообщение об открытии регистрации на портале разместили за 15 минут до начала. И даже допускает, что не все успели подготовиться для подачи заявки. На следующий день после раздачи ваучеров, когда возмущенные родители и поставщики услуг потребовали объяснений, он даже пообещал «для объективности» аннулировать результаты конкурса и провести его заново.

Но потом в управлении передумали, решив обратиться в городскую прокуратуру, чтобы там провели проверку и сказали свое веское слово.

– Прокуратура завершила проверку и пришла к выводу, что никаких нарушений по проведению конкурса со стороны оператора программы, а им является наше управление, не было, – сообщил Сакен Шакеев. – К слову, это была наша инициатива обратиться в надзорный орган с просьбой проверить законность. Мы сами также направили и письмо в Министерство культуры и информации, чтобы там изучили ситуа­цию. Поймите, это ведь не мы на 15 минут открываем запись, это система автоматически закрывает возможность записи по мере наполнения базы. В нашем случае так и получилось: как только все три тысячи мест заполнили, база ваучеров закрылась. Тут нет каких-то временных рамок. Эти заявки могут собираться сутки, день, неделю. Хоть месяц, пока не наберем выделенное количество ваучеров.

На всех не хватит!

– Все знают, что у нас есть дополнительные места, всех родителей поставщики услуг предуп­реждают заранее, что скоро будет открываться база, – сказал Сакен Шакеев, отвечая на мой вопрос о том, не удивлен ли он скоростью, с которой заполнили базу. Складывается такое ощущение, что люди не отходили от компьютера, ожидая, пока откроется запись, или же их кто-то предуп­редил. – Такая история не только у нас, по всему Казахстану так.

– А где еще?

– В других городах были случаи, когда за десять минут семь тысяч заявок подали.

– Это в каком городе?

– К сожалению, я не могу сказать. Мы же между собой общаемся, обсуждаем. Три тысячи на самом деле это не так много для Шымкента. Детей у нас очень много. К тому же это дополнительные ваучеры. За лето освободилось несколько тысяч мест. Кто-то ушел по собственному желанию, кто-то вырос. На освободившиеся места объявили дополнительный набор. У нас же была уже ситуация, когда две тысячи мест за десять минут набирали. Это зависит от детей и родителей, подающих заявку на ваучер, как быстро они заполняют заявки.

Тут Сакен Шакеев вспомнил прошлогодний скандал, когда ваучеров раздали намного больше, чем предусмотрели финансирование на программу. В итоге поставщики долго не могли получить деньги за оказанные услуги.

– Чтобы подобные ситуации не повторялись, решено, что база открывается ровно на столько мест, сколько выделено ваучеров, – резюмировал Сакен Шакеев. – На всех детей все равно при всем нашем желании не хватит.

Тогда поставщики услуг по физическому и творческому развитию детей утверждали, что в сложившейся ситуации виноваты чиновники, ответственные за реализацию проекта: финансирование заложили примерно на шесть тысяч детей, а участников программы набрали под сорок тысяч, чтобы показать на всю страну, как они заботятся о детях.

Между тем из бюджета города выделили на проект всего 1 млрд 400 млн тенге. Реально же на такое количество детей сумма должна быть в разы больше. Чтобы погасить долги перед пос­тавщиками, пришлось выделять дополнительное финансирование. На этот шаг власти города пошли после того, как вмешались сотрудники городской прокуратуры. Они провели проверку и направили акимату Шымкента предписание оплатить работу.

И мой собеседник, бесспорно, прав в том, что всех детей охватить проектом на данный момент нереально. В Шымкенте почти 250 тыс. школьников. Очень много многодетных семей, для которых участие в программе бесплатного финансирования – чуть ли не единственный шанс дать детям дополнительное образование, и многие из них стараются стать участниками проекта, надеясь, что войдут в число счастливчиков.

С начала текущего года на 20 тыс. ваучеров выделено финансирование в размере 3,3 млрд тенге. На старте прог­раммы в 2021 году для занятия 5 532 детей предусмотрели 201,3 млн тенге. В прошлом году возможность развивать свои таланты получили 39 576 детей, потратив на ваучеры из бюджета города рекордную сумму – 3,7 млрд тенге.

В городском акимате планируют в следующем году увеличить размер средств на программу подушевого финансирования творческого развития детей. Вот только увеличится ли число вау­черов, никто пока определенно сказать не может, обращая внимание на то, что МРП растет, и сумма финансирования даже на 20 тыс. ваучеров будет существенно выше. Сейчас проводится анализ, чтобы понять, какое количество вау­черов город сможет открыть на следую­щий год.

А вот что уже точно известно, так это решение о проведении ежегодных конкурсов среди творческих кружков. Такое предложение прозвучало на общем собрании поставщиков услуг, которое на днях провело управление культуры, развития языков и архивов города Шымкента.

– Это инициатива поставщиков услуг, и мы обеими руками «за», – поделился новостью Сакен Шакеев. – Здесь же увязаны интересы родителей, поставщиков услуг и управления. Все мы заинтересованы в том, чтобы дети получали качественные услуги по творческому развитию. По результатам конкурса мы будем знать, ходят ли дети на занятия, чему научились, есть ли прогресс от посещения кружков.

Продуктивна ли программа? Добросовестны ли хореографы и преподаватели по разным нап­равлениям детского творчества? Иными словами, насколько эффективно работают бюджетные деньги, горожане смогут увидеть уже в День республики, посмот­рев флешмоб. Участие в нем намерены принять все пос­тавщики услуг по творческому развитию школьников, доказав, что не зря едят свой хлеб.

Скандал, еще скандал

Пока же в обществе сложилось твердое убеждение, что превалирующее большинство детей, стремящихся развивать свои творческие способности, остается без поддержки со стороны государства, а эффективность проекта бесплатных кружков оставляет желать лучшего.

За время существования проекта каких только скандалов вокруг него не возникало! Тут тебе и откровенные приписки, и «мертвые души», и использование в качестве тренеров и преподавателей людей, специальность и образование которых не имеют ничего общего с работой с детьми, а то и вовсе попадавших в криминальные переплеты.

На днях в Атырау заявили, что для занятий в кружках использовались здания, не соответствующие санитарным требованиям. Под них приспособили офисы, сервисные и бизнес-цент­ры, аптеки, цокольные этажи и даже административное здание коммунального рынка. Ревизия выявила нарушения в общей сложности на 426,5 млн тенге. При этом неэффективно использованные бюджетные средства составили 102,6 млн тенге. Кроме того, допущено 147 нарушений процедурного характера.

Нередко поводом для родительского возмущения является именно невозможность записать детей в бесплатные кружки и спортивные секции. По весне подобный скандал разразился в Актау. Там ваучеры для бесплатных занятий в центре художественной гимнастики хотели получить три сотни воспитанников, но в реальности они достались трем десяткам.

В столице свое недовольство бурно высказывали поставщики услуг, когда выяснилось, что при переходе с частной электронной платформы ArtSport на госпортал Damubala.kz был утерян список детей, надеявшихся, что они смогут занять освободившиеся места.

В чем преуспели поставщики услуг и операторы программ, так это в разного рода нарушениях и злоупотреблениях. Под занавес прошлого года Генеральная прокуратура заявила, что проверками подразделений на мес­тах установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге. Схема оказалась до неприличия примитивной: около шести тысяч ничего не подозревающих детей оформили в кружки и секции, успешно списывая на их развитие бюджетные деньги.

Родители также говорят, что запутались в электронных заморочках, а порой и бюрократичес­ких хитростях, которые приводят к тому, что дети вынуж­дены либо посещать платные кружки и секции, либо напрочь забыть об их существовании из-за неимения денег в семье на подобные траты. Смена платформы при этом ничуть не облегчила регистрацию детей.

Жительница Шымкента Саида Турсыметова поделилась историей о том, как ее сын лишился ваучера. В спортивной секции подросток занимался еще до появления проекта ArtSport. Стал ее участником в числе первых, потом перешел на платформу Damubala.kz.

– В начале сентября мне необходимо было подтвердить табель посещения, но с телефона я не смогла это сделать, а воспользоваться ноутбуком в силу сложившихся обстоятельств не было возможности, – сетует Саи­да Турсыметова. – Сообщила об этом тренеру, который заверил, что проблем не будет. А когда заш­ла в систему, просрочив один день, программа мне выдала, что поставщик услуг меня удалил. Я к тренеру с вопросом: как так, ведь он обещал провести верификацию за моего ребенка, и такая возможность у него точно есть. Пообещали разобраться, а потом сослались на то, что ничем не могут помочь.

Я дошла до разработчика платформы, чтобы разобраться в ситуации. Выяснила, что программа автоматически никого не удаляет. Это делает только поставщик услуг, потому что ему это выгодно. Теперь сын тренируется за 20 тысяч тенге в месяц, а на нашем месте уже другой ребенок. А ведь сын там третий год занимается, с удовольствием ходит. Я даже не возражала против того, чтобы доплачивать ежемесячно 10 тысяч тенге за тренировки, хотя секция как бы бесплатная.

На старте проекта подушевого нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказов в мае 2021 года государство обещало, что возможность бесплатно заниматься будет у порядка четырех миллионов детей. Это значительно больше половины детского населения страны. Однако грандиозные планы разбились о суровые реалии бюджетного дефицита. В итоге в прошлом году за счет государства спортом и творчеством в целом по Казахстану занимались чуть более 400 тыс. детей.

Стоит ли после этого удивляться, что на Азиаде в общекомандном медальном зачете сборная Казахстана заняла 11-е место, никогда ранее не показывая столь низкий результат. А в это время миллионы физичес­ки, творчески одаренных детей «гоняют балду», потому что им нет места в проекте подушевого нормативного финансирования, а у их родителей элементарно нет денег на кружки и занятия в спортивных секциях.