От соцподдержки до кадрового потенциала – как улучшается здравоохранение Казахстана

Здравоохранение
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Редакция Primeminister.kz подготовила обзор развития системы здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках развития системы здравоохранения по поручению Главы государства в Казахстане ведется работа по улучшению условий труда, повышению престижа профессии и социальной защите медицинских работников.

Важным шагом стало принятие в апреле 2024 года Закона, усиливающего юридическую и финансовую поддержку медицинских специалистов. Он дал старт реализации системы профессиональной ответственности врачей и позволил создать стимулы для привлечения медицинских кадров в села. Сегодня страховой защитой охвачены уже 164 тыс. медработников.

Для трудоустройства в регионах предусмотрены меры социальной поддержки. Уже около 600 молодых дипломированных специалистов воспользовались этими программами. Дополнительно 207 врачам предоставлены единовременные выплаты в размере 8,5 млн тенге каждому. Эти средства направлены на оказание финансовой поддержки, помощь в оформлении ипотечных кредитов и создание условий для закрепления медицинских кадров на селе.

Также впервые по инициативе Президента страны почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» присвоено трем врачам, а 16 победителей республиканского конкурса «Лучший по профессии» получили денежное поощрение в размере 500-кратного МРП или 1,8 млн тенге.

Одним из направлений работы Министерства здравоохранения является развитие кадрового потенциала. В этих целях увеличено количество квот на подготовку профильных (узких) специалистов до 2,5 тыс. мест. Повышена стипендия на 20% бакалаврам и интернам, на 15% резидентам, магистрантам и докторантам.

Также с 1 сентября прошлого года на 50% увеличен размер ежемесячных государственных стипендий для студентов медколледжей. Общее количество выпускников медицинского профиля в 2024 году составило 10 570 человек, из них 52% обучались по госзаказу. За счет мер соцподдержки удалось снизить  дефицит врачей в регионах на 19%, а нехватку среднего медперсонала уменьшить на 7%.

В настоящее время в сфере здравоохранения Казахстана трудятся свыше 270 тыс. медицинских работников, включая 81 285 врачей и 190 644 представителя среднего медперсонала. На финансирование отрасли в этом году запланировано 2 трлн тенге, в 2024 году выделялось 2,8 трлн тенге, в 2023 году – 4,467 трлн тенге.

Правительство в лице Министерства здравоохранения продолжит выполнение поручений Главы государства, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие кадрового потенциала и совершенствование отрасли.

Правительство в лице Министерства здравоохранения реализует комплекс мер, направленных на повышение качестве оказания медициской помощи матерям и новорожденным. В результате квалифицированной и слаженной работы специалистов службы родовспоможения в 2024 году благополучно принято 367 тыс. родов. Охват пренатальным скринингом составил 90%.

Внедрение новых медицинских технологий и совершенствование протоколов позволили снизить неонатальную смертность на 19%, а также зафиксировать снижение младенческой смертности на 6,7% и материнской смертности на 11,4% за последние 10 лет. Доля ранней выявляемости врожденных пороков увеличилась на 10%.

Для раннего выявления генетических заболеваний и врожденных пороков развития в 15 перинатальных центрах открыты «Клиники одного дня». На сегодня обследования прошли более 50 тыс. беременных. В результате выявлены нарушения развития плода у более 7 тыс. женщин.  На базе перинатальных центров также реализуется проект «Фетальная медицина», в рамках которого проведены 37 внутриутробные операции.

Для сохранения репродуктивного здоровья молодежи и женщин фертильного возраста каждая женщина, планирующая беременность, может пройти осмотр у врача для определения состояния здоровья в рамках специально запущенной программы «Аналар саулығы». Актуализированы 25 клинических протоколов акушерско-гинекологической помощи.

Внедрены три вида инновационных технологий в акушерстве. В рамках повышения квалификации специалистов обучено более 2 тыс. акушер-гинекологов, 400 реаниматологов и подготовлены 100 координаторов.

Наряду с развитием родовспоможения и материнско-детской службы, системные усилия государства направлены на совершенствование амбулаторного лекарственного обеспечения.

Министерством здравоохранения принят ряд шагов для бесперебойного доступа населения к качественным и безопасным лекарственным средствам. По итогам 2024 года, бесплатными препаратами обеспечено 2,9 млн пациентов. Для эффективного использования лекарств в стационарах открыты 78 отделений госпитальной фармации. Внедрена новая методика персонифицированного учета потребления препаратов.

Внесены изменения в правила регулирования предельных цен и наценок на лекарства, что позволило снизить стоимость медикаментов как в рамках амбулаторного обеспечения, так и в розничной аптечной сети.

Продолжается реализация системных мер по улучшению доступа и повышению качества оказания медицинских услуг казахстанцам в рамках поручений Главы государства. Ключевыми направлениями в этой работе являются развитие инфраструктуры, упрощение доступа к медицинским услугам и масштабная цифровизация отрасли.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» по поручению Президента ведется масштабное строительство медицинских объектов. Из запланированных 655 объектов уже завершено  460, из них 361 были сданы в 2024 году. Еще 195 медучреждений будут введены в эксплуатацию в текущем году.

В 200 селах, где ранее не было медучреждений, впервые появились врачебные амбулатории, ФАПы и медпункты. Здесь теперь доступны дневные стационары, физиотерапия, лабораторные услуги и сдача анализов — без необходимости выезда в районные центры.

Уделяется внимание развитию онкологической помощи. Завершено строительство нового корпуса Национального научного  онкоцентра с уникальным техническим и технологичным оснащением  для диагностики и лечения рака. Новая клиника с центрами лучевой, ядерной медицины, производством радиофармпрепаратов рассчитана на оказание высокотехнологичной помощи 6 тыс. пациентам  в год. Это будет единственный центр в Казахстане и Центральной Азии, который имеет на вооружении циклотрон для проведения протонной терапии. Доступность высокоэффективных услуг диагностики и терапии рака обеспечит высокое качество и продолжительность жизни онкологических больных. Установлены 6 линейных ускорителей в региональных онкоцентрах, что позволило увеличить охват больных  лучевой терапией до 41 %. На базе региональных онкоцентров открыты 15 экспертных эндоскопических центров для раннего выявления рака ЖКТ.

Также ведется работа по расширению доступности первичной медико-санитарной  помощи (ПМСП). В этих целях на сегодня в Казахстане обновлены 36 нормативно-правовых акта. Изменены правила получения направлений к узким специалистам и записи на диагностику, что снизило необходимость многократных обращений к врачам общей практики. Доступность самозаписи к врачам общей практики увеличена в 3,5 раза и к профильным специалистам в 16 раз. Проведена работа по сокращению анализов и инструментальных исследований для упрощения подготовки пациента к плановой госпитализации.

Для пациентов с хроническими заболеваниями введен алгоритм динамического наблюдения и перечень обязательных анализов. Охват диспансерных больных увеличен на 15%, до 2,2 млн человек. В 2024 году они получили более 12 млн консультативно-диагностических услуг, что на 10% больше, чем в 2023 году.

Скрининг на хронические неинфекционные заболевания прошли 3,4 млн казахстанцев, 2,5 млн человек обследованы на рак шейки матки, молочной железы и толстой кишки, выявлено 2,7 тыс. случаев рака. При этом удельный вес I стадии для рака шейки матки составил 72%, для молочной железы - 56%.

Открыты 14 экспертных эндоскопических центров для второго этапа онкоскрининга. Со следующего года в целях борьбы с инсультами, для мужчин от 50 до 70 лет вводится дополнительный скрининг — амбулаторная коронарография и УЗИ брахиоцефальных сосудов. Услугами передвижных медицинских комплексов воспользовались 1,3 млн сельских жителей.

В целом, по итогам прошедшего года отмечается положительная динамика по снижению смертности от злокачественных новообразований – на 3,5%, инфекционных и паразитарных болезней – на 8,9%, туберкулеза – на 16,7%.

Для дальнейшего повышения качества медпомощи идет цифровая трансформация отрасли здравоохранения. Создается единая цифровая инфраструктура, внедряются  новые подходы для  удобства  пациентов и эффективности работы медперсонала.  Уже проходит пилотное тестирование внедрения единой системы оплаты медпомощи. Также сформировано Единое хранилище медицинских данных, которое станет основой  для цифрового здравоохранения.

Для повышения прозрачности и безопасности лекарств внедрена система маркировки и прослеживаемости. Через сервис «Социальный кошелек» пациенты уже получили препараты по 1,7 млн электронных рецептов - теперь этот проект охватывает все государственные медицинские учреждения.

Кроме того, восемь видов справок, включая больничные и медкнижки, переводятся в электронный формат, что существенно экономит время пациентов и врачей.

Таким образом, комплексные меры, реализуемые в рамках поручений Главы государства, обеспечивают всестороннее развитие здравоохранения, начиная от строительства новых больниц и заканчивая цифровыми решениями, которые делают медпомощь доступнее, качественнее и современнее.

 

#здравоохранение #реформы #Минздрав

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