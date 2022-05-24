Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых

Министерство образования и науки Казахстана возьмется за решение проблем школьных столовых. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МОН Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz.

«Для меня важно часто ездить по регионам и посещать как сельские, так и городские школы. Встречи с учителями, школьниками, родителями показывают, как на практике реализуются решения, принимаемые министерством.

Не секрет, что у министерства в части школ, колледжей и детских садов нет реализационных функций. Их финансирование, организация и реализация работы, назначение и увольнение руководителей – все это законом закреплено за акиматами. Поэтому вдвойне важно держать «руку на пульсе», – аргументировал министр.

Из поездок по регионам глава МОН отметил для себя в качестве одного из актуальных вопросов работу школьных столовых. По его словам, в этой части есть несколько проблем, которые взяты на контроль и решаются на уровне нормативных правовых актов.

Так, ранее Минобразования утвердило требование по безналичной системе оплаты в столовых. Как обозначил министр, в этом есть несколько преимуществ. Это гигиенично и способствует быстрому продвижению очереди. Также отсутствие наличности у детей защищает их от возможных рисков. И родителям легче контролировать расходы. Но зачастую системы для безналичной оплаты отключают и не используют, констатировал Аймагамбетов.

«Стоимость буфетной продукции. 0,5 литра воды за 300 тенге в школьной столовой или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах, вызывают вопросы. Разница в цене одной и той же продукции в одном и том же городе может составлять 50-70%», – привел цифры глава МОН.

Некоторые регионы, по словам министра, увлеклись передачей столовых через ГЧП (государственно-частное партнерство) частным предпринимателям.

«Мы поддерживаем развитие ГЧП. Но порой это делается для того, чтобы избежать проведения конкурсов и напрямую (лет на 10-15) передать столовую предпринимателю.

Во-первых, мы настаиваем на том, чтобы проводился конкурс, а не частная финансовая инициатива (ЧФИ) без конкурса. Во-вторых, важно, чтобы сумма вложения была адекватной, а не символической, к примеру, 5-7 млн тенге. Важно помнить о качестве предоставляемых услуг и понимать, что средства будут расходоваться на закуп холодильников, плит, столов, стульев и другое. То есть предприниматель будет вкладывать в свое же дело. В-третьих, мы ратуем за установление разумных сроков работы. Заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в 5-7 млн тенге вызывает вопросы», – продолжил Аймагамбетов.

Сотрудники министерства выехали в несколько регионов и выявили в ряде школ (в особенности в Туркестанской области) факты продажи в столовых продукции, запрещенной приказом Минздрава (к примеру, фастфуд, газированные напитки, чипсы и так далее). При наличии подобных фактов министр призвал незамедлительно обращаться в органы СЭС.

«В министерстве была создана рабочая группа для решения этих проблем на нормативном уровне. И мы уже инициировали ряд дополнений в законодательство, в рамках которых закрепляются специальные нормы.

Нормы по регулированию цен на буфетную продукцию в столовых, по проведению открытых и прозрачных конкурсов на разумный временной период при ГЧП, обеспечение безналичной оплаты и должного качества питания. Мы понимаем, что нужно считаться и с интересами предпринимателей, но для нас всегда в приоритете дети. А значит – защита их прав и интересов.

Министерство продолжит работу по отмеченным направлениям», – заключил Аймагамбетов.