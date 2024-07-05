Открылся завод минеральной воды

В строительство нового завода, торжественное открытие которого состоялось на днях, было вложено 2,5 млрд тенге инвестиций. Государство поддержало эту бизнес-инициативу через фонд развития предпринимательства «Даму».

Предприятие полностью автоматизировано: от забора воды из скважины и нес­кольких ступеней очистки до фасовки. Содержащая необходимые минералы и микроэлементы вода может использоваться как для нужд санаториев, профилакториев, лечебных учреждений, так и поставляться в торговые сети.

На данный момент компания-инвестор выходит на рынки западного региона рес­публики, в дальнейшем планирует поставлять Sartay по всему Казахстану и за рубеж.

Продукция cертифицирована и соответствует международным стандартам качества ISO 9001, 22000. Буквально на прошлой неделе предприятие получило сертификат СТ KZ, подтверждающий отечественное происхождение товара.

– Создание новых рабочих мест – одна из важных миссий инвесторов, – подчеркнул аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, поздравив коллектив нового предприятия и теректинцев. Как отметил глава региона, до конца года планируется запуск ряда других проектов на общую сумму 700 млрд тенге.

Пока на новом производстве создано 60 рабочих мест. Впрочем, реализован лишь первый этап проекта. По словам генерального директора ТОО «Batysminiralsu» Алишера Бектурганова, полный цикл выпуска бутилированной воды и купажной продукции компания намерена завершить в 2025 году.