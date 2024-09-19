Открыт первый в истории страны двухполосный тоннель

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Это последний участок казахстанского отрезка трансконтинентальной автотрассы Западная Европа – Западный Казахстан. Его строительство растянулось на долгие десять лет.

фото пресс-службы облакимата

Сдать в эксплуатацию транс­портный переход должны были еще несколько лет назад, но в силу разных обстоятельств возведение важного объекта задерживалось и даже на время приостанавливалось.

Среди причин – внесение изменений в проект, банкротство иранской компании-подрядчика, изначально выигравшей международный конкурс, а также пандемия коронавируса.

Перевал Шакпак-баба отличается сложным горным рельефом и климатическими особенностями. Тоннель в первоначальном проекте вообще не предполагался. Идея его строительства появилась уже после того, как была готова документация и даже прошел международный конкурс.

Иранские специалисты, имею­щие опыт подобного строительства, предложили построить тоннель вместо выемки высотой более 35 метров, чтобы понизить градус подъе­ма дорожного полотна на перевале.

Расчеты показывали, что дорожным строителям потребуется вывезти около миллиарда кубометров горной породы, чтобы сделать такое углубление в горном кряже. При этом во время проведения взрывных работ требовалось частичное отселение жителей аула, дома которых расположены менее чем в 500 метрах от возвышенности. Да и эксплуатацию такого путепровода могли затруднять бураны и метели, которыми славится эта местность в зимнее время.

В качестве альтернативы было предложено проложить сквозь толщу горы два параллельных тоннеля со сводами, укрепленными в соответствии с современными требованиями безо­пасности.

Двухпутный тоннель имеет длину 840 метров, 11-метровую ширину и высоту восемь метров. Для обеспечения безо­пасности предусмотрены дис­петчерские пункты с обеих сторон объекта. Из них ведется управление системами освещения, вентиляции, сигнализации и регулировка светофора.

В тоннеле установлены камеры видеонаблюдения и система противопожарной защиты. Перед въездом в него расположены дорожный ремонтный пункт, АЗС, вертолетные площадки и торговые зоны. Все это призвано обеспечить дополнительный комфорт для водителей и пассажиров.

В Министерстве транспорта РК отметили, что в преддверии открытия автодорожного тоннеля прошли учения, в которых участвовали 100 человек и 15 единиц спецтехники.

#открытие #тоннель #двухполосный тоннель

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