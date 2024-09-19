Открыт первый в истории страны двухполосный тоннель Статьи 19 сентября 2024 г. 3:00 1 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Это последний участок казахстанского отрезка трансконтинентальной автотрассы Западная Европа – Западный Казахстан. Его строительство растянулось на долгие десять лет. фото пресс-службы облакимата Сдать в эксплуатацию транспортный переход должны были еще несколько лет назад, но в силу разных обстоятельств возведение важного объекта задерживалось и даже на время приостанавливалось. Среди причин – внесение изменений в проект, банкротство иранской компании-подрядчика, изначально выигравшей международный конкурс, а также пандемия коронавируса. Перевал Шакпак-баба отличается сложным горным рельефом и климатическими особенностями. Тоннель в первоначальном проекте вообще не предполагался. Идея его строительства появилась уже после того, как была готова документация и даже прошел международный конкурс. Иранские специалисты, имеющие опыт подобного строительства, предложили построить тоннель вместо выемки высотой более 35 метров, чтобы понизить градус подъема дорожного полотна на перевале. Расчеты показывали, что дорожным строителям потребуется вывезти около миллиарда кубометров горной породы, чтобы сделать такое углубление в горном кряже. При этом во время проведения взрывных работ требовалось частичное отселение жителей аула, дома которых расположены менее чем в 500 метрах от возвышенности. Да и эксплуатацию такого путепровода могли затруднять бураны и метели, которыми славится эта местность в зимнее время. В качестве альтернативы было предложено проложить сквозь толщу горы два параллельных тоннеля со сводами, укрепленными в соответствии с современными требованиями безопасности. Двухпутный тоннель имеет длину 840 метров, 11-метровую ширину и высоту восемь метров. Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон объекта. Из них ведется управление системами освещения, вентиляции, сигнализации и регулировка светофора. В тоннеле установлены камеры видеонаблюдения и система противопожарной защиты. Перед въездом в него расположены дорожный ремонтный пункт, АЗС, вертолетные площадки и торговые зоны. Все это призвано обеспечить дополнительный комфорт для водителей и пассажиров. В Министерстве транспорта РК отметили, что в преддверии открытия автодорожного тоннеля прошли учения, в которых участвовали 100 человек и 15 единиц спецтехники. #открытие #тоннель #двухполосный тоннель