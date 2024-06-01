Отличившихся школьников наградили от имени министра просвещения

14 мая этого года Рамиль Соловей, Матвей Набоженко и Иван Панкратов из Костанайской области помнят в мельчайших деталях. В тот день они возвращались из школы и, следуя по привычному маршруту, строили планы о том, как будут праздновать день рож­дения Вани. Ему исполнялось 13 лет.

Череду мыслей и предложений прервал один из мальчиков, рукой указав на небольшой домик, из которого валил дым. Там когда-то жила их одноклассница. Потом в этой избушке поселился 70-летний дедушка. Заподозрив неладное, ребята сразу же бросились к дому.

На крики и стуки мальчишек хозяин не отзывался. Друзьям ничего не оставалось как выломать дверь. Густой дым разъедал глаза маленьких спасателей, но, несмотря на это, они добрались до той комнаты, где спал пенсионер, и вытащили его наружу.

На выходе из дома мальчишки заметили на кухне газовый баллон и уже на улице сообщили подбежавшим на помощь соседям об опасной находке.

– Когда звонил в пожарную службу, мне поверили не сразу, – вспоминает Рамиль Соловей. – Видимо, оператор приняла меня за шалуна. Убедившись в правдивости слов, она сразу отправила пожарных к нам. Те приехали очень быс­тро. Слышал, как взрослые говорили: мол, опоздай мы на полчаса, газовый баллон обязательно бы взорвался. Уже после узнали, что причина пожара была вызвана неисправностью электрической проводки.

История учащихся Сарыкольского района Костанайской области достойна всяческих похвал. По словам мальчиков, их наградили грамотами представители департамента полиции Костанайской области. Вручили путевки в лагерь.

В преддверии Дня защиты детей ребят пригласили в Астану. На встрече, проходившей в формате открытого диалога, из рук вице-министра просвещения Едиля Оспана они получили благодарственные письма за подписью главного учителя страны Гани Бейсембаева.

В числе тех, чей поступок не остался незамеченным, и ученик столичной школы-гимназии № 31 Ахан Акимжанов, ставший звездой социальных сетей. А все потому, что спас от гибели семилетнего мальчика, который повис на балконных перилах на четвертом этаже.

– Мы с друзьями сидели на улице, когда к нам подбежал ребенок и сказал, что вот-вот маленький мальчик упадет с высоты, – рассказывает о моменте спасения Ахан.

Не раздумывая ни секунды, он сразу же бросился к подъезду, забежал в лифт, поднялся на четвертый этаж и чуть не на лету схватил плачущего ребенка за руки. Как оказалось, малыш потерялся и в поисках родителей блуждал по этажам многоэтажки. В какой-то момент сел на перила общего балкона. Непонятно, каким образом, но в итоге мальчик оказался за внешней стороной перекладины.

Обращаясь к собравшимся – отличникам, спортсменам, детям-героям, – Едил Оспан отметил, что достижения и подвиги ребят – образец мужества и отваги. Глядя на таких детей, веришь в потенциал казахстанской молодежи. Участвовавшая во встрече уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева согласилась с представителем Министерства просвещения, отметив, что дети – самое ценное в любом государстве.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ключевые ценности, определяющие образ нашей нации. Это независимость и патрио­тизм. Если каждый из нас станет придерживаться их, то в стране все будет хорошо. Пусть сбудутся ваши мечты. Идите дорогой добра, – добавила Динара Закиева.

В ходе так называемой встречи без галстуков дети рассказали о себе, своих успехах в учебе и о мечтах. Кто-то даже внес конкретные предложения по улучшению системы проведения предметных олимпиад, а кто-то исполнил известные композиции на музыкальных инструментах.