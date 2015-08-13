Отменить льготы для участников школьных олимпиад предлагает Мурат Абенов

Общество
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Ксения Воронина
Фото с сайта facebook.com
Пора отменить льготы при прохождении ЕНТ участникам международных олимпиад. Получая незаслуженно высокие баллы (как правило, им "рисуют" под 125), они создают неравную конкуренцию. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook экс-вице-министр образования и науки Мурат Абенов, сообщает Kazpravda.kz.

"Однозначно надо менять устаревшую систему распределения грантов, сделать ее в этой части более понятной и прозрачной. Перекрыть льготные каналы расплодившимся победителям и участникам олимпиад. 5 лет назад их было чуть более 200. Года два назад – уже под 1 000. Не знаю, как сейчас. Я считаю, что если ребенок умный (победитель олимпиады), он сам сдаст тесты. Если – не очень, то зачем нам такой неграмотный, например, врач. Пациенту не легче от того, что терапевт когда-то в 10-м классе ездил в составе команды на международный конкурс проектов в Рязань. И только поэтому ему нарисовали высокие баллы", – пишет Абенов.

Свою позицию общественный деятель поясняет тем, что многие "олимпиадники" участвуют в липовых конкурсах, которые потом дают детям преимущество при сдаче ЕНТ.

"Многие родители уже с 10-го класса готовят своих детей на такие липовые конкурсы, куда едут десятками и покупают медали пучками. Кстати, возят те, у кого есть деньги. Ученику из простой семьи, каким бы он талантом ни был, родители не смогут купить билет. Это закрывает дорогу на самом деле талантливым ребятам. Надо сделать анализ того, как учатся в вузах на гранты эти победители олимпиад", – заключил Абенов.

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