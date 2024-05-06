Названы самые популярные мужские профессии в Казахстане

В преддверии главного мужского праздника Казахстана, Дня защитника отечества, в Бюро нацстатистики рассказали, в каких сферах чаще всего заняты представители сильной половины человечества, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, численность занятого населения мужского пола по итогам 2023 года составила 4 711,7 тыс. человек. Из них в городской местности – 2 831,4 тыс., сельской – 1 880,3 тыс.

Наибольшее количество мужчин активно занято в промышленном секторе, где численность достигает 777,5 тыс. человек. За ним следует сфера оптовой и розничной торговли, где трудятся 653,2 тыс. мужчин.

Сельское хозяйство занимает третье место по численности работников мужского пола с результатом в 637,1 тыс. человек.

Строительство оказалось привлекательным сектором для 520 тыс. мужчин, в то время как в транспорте и складировании они заняли 513,1 тыс. рабочих мест.

Госуправление и оборона обеспечивают занятость для 335,1 тыс. мужчин.

Другие сферы: образование – 310,9 тыс. человек, здравоохранение – 160,8 тыс., административное и вспомогательное обслуживание – 159 тыс., профессиональная, научно-техническая деятельность – 126,4 тыс., информация и связь – 109,2 тыс., финансы и страхование – 84 тыс., проживание и питание – 72,3 тыс., недвижимость – 68,7 тыс., искусство и развлечение – 59,4 тыс., предоставление прочих услуг – 124,3 тыс. человек.

В пресс-службе также проинформировали, что основная доля занятых мужчин, а это 1,2 млн граждан в возрасте 35-44 лет, а 51,7 тыс. мужчин имеют дополнительную работу.