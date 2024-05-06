В Минцифры рассказали о деле по утечке личных данных студенток КазНУ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК озвучили результаты работы по делу о распространении персональных данных учащихся КазНУ им. Аль-Фараби, сообщает Kazpravda.kz.

«По распространению персональных данных студенток министерство направило запрос в вуз для предоставления разъяснений, в рамках которого пришёл ответ, что сотрудник медицинской организации, которая действует на основании договора с университетом, 6 февраля 2024 года отправила через WhatsApp документы в формате Excel со списком студентов для прохождения флюорографического исследования, где кроме ФИО учащихся содержались сведения, относящиеся к тайне медработника. Департаментом полиции Алматы возбуждено уголовное дело по нарушению требований законодательства РК о персональных данных и их защите, в рамках которого Минцифры было вовлечено в качестве специалиста, по итогу которого представлено экспертное заключение по действиям университета», – проинформировали в МЦРИАП.

В ведомстве отметили, что по итогу уголовного дела, даже в случае отсутствия фактов уголовного правонарушения, министерство рассмотрит вопрос привлечения виновных к административной ответственности.

Напомним, информация о рассылке списка появилась в Telegram-канале Qumash. Авторы канала сообщили, что в WhatsApp-группу старост, состоящую из 190 человек, скинули 4 документа со списком студенток, где, помимо фамилий, имен и отчеств девушек, были их ИИН, сотовые номера и медицинские данные, в том числе информация о том, кто из них вирго (девственница).

Прокуратура Алматы сообщила о начале досудебного расследования.

На рассылку также отреагировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и сообщил, что взял ситуацию на контроль.