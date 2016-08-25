Отношения, пронизанные искренней дружбой

Алевтина ДОНСКИХ, Белград
Визит в Сербию Президент нашей страны совершил по приглашению Томислава Николича, которое он озвучил во время празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В Белграде этой встрече уделяли особое внимание. С ­момента приземления президентского борта сербы подчеркивали высокий статус визита, и это проявлялось во всем.
Официальная церемония встречи проходила на площади перед дворцом «Сербия», и началась она с десяти оружейных выстрелов в честь высокого казахстанского гостя. Прозвучали гимны двух стран, начальник почетного караула отдал рапорт. 

Затем состоялись переговоры глав государств в узком кругу. Начались они с торжественного момента: ­Нурсултан Назарбаев вручил Президенту Сербии Томиславу Николичу орден «Достык» I степени. Так отмечен вклад сербского лидера в развитие дружественных отношений двух стран.

– Сегодняшняя встреча проходит в период, когда мы отмечаем 25-летие Независимости Казахстана и 20-летие с момента установления дипломатических отношений с Сербией. Надеюсь, что это будет способствовать расширению товарооборота, активизации экономического и политического сотрудничества. Мы намерены сотрудничать в области сельского хозяйства, металлургии, строительства, медицины и фармацевтики. Казахстан и Сербия имеют взаимодополняемые экономики, и партнерство может принести выгоду для обеих сторон, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана также поблагодарил сербского лидера за поддержку нашей республики в ходе голосования за право проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и во время избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

В свою очередь Президент Сербии подчеркнул, что сегодня Астана и Белград обладают большим потенциалом для взаимодействия в различных сферах.

– Мы благодарны Вам за принципиальную позицию в отношении суверенитета и территориальной целостности Республики Сербии, а также за поддержку сохранения культурных объектов нашей страны в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО­, – сказал Т. Николич.

На переговорах в расширенном составе были рассмотрены вопросы реализации перспективных проектов по ряду направлений, представляющих совместный интерес. Стороны подчеркнули поступательное развитие двустороннего сотрудничества в различных отраслях, а также большой потенциал для его дальнейшего углубления.

Сразу после встреч президентов состоялась церемония подписания двусторонних документов. Президенты подписали совместное заявление. Кроме того, были завизированы Соглашение о сотрудничестве между акиматом Алматинской области и правительством Автономного края Воеводина, Договор об участии Рес­публики Сербии в Международной специализированной выставке
«ЭКСПО-2017» и три договора в области права.

В своем заявлении Нурсултан Назарбаев отметил, что экономическое сотрудничество между нашими странами не отвечает возможностям наших государств.

– В нашей республике работает порядка 15 совместных предприятий с участием сербского капитала в сферах строительства и торговли. Сербские компании принимали участие в строительстве ряда станций метрополитена в Алматы, других инфраструктурных объектов в регионах нашей страны, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что особое внимание в ходе переговоров было уделено обсуждению возможностей участия сербского бизнеса в индустриально-инновационном и инфраструктурном развитии Казахстана.

– Приоритетными направлениями нашего сотрудничества мы определили промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и транзит, медицину, туризм, малый и средний бизнес. В этом контексте у нас есть хорошие примеры, в том числе сербская компания «Энергопроект», принимавшая участие в реализации ряда инфраструктурных проектов на территории Казахстана, – сообщил казахстанский Лидер.

Также Президент отметил, что сербский бизнес получил приглашение участвовать в проектах восстановления Великого шелкового пути.

– Мы рассчитываем на приход новых сербских компаний с передовым опытом и технологиями, – выразил пожелание Глава государства. – Мы обменялись мнениями относительно взаимного использования транспорт­ных коммуникаций как в Европу, так и в сторону Азии, обсудили возможности взаимного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Мы знаем, что Сербия желает создать зону свободной торговли. Казахстан как член союза будет это поддерживать.

Именно в этом месте сербская сторона начала аплодировать. Для Сербии, пожалуй, это самый важный экономический итог визита, поскольку страна фактически получила поддержку Казахстана в поставках своих автомобилей Fiat в ЕАЭС. Президент напомнил, что лидерами стран союза было принято решение о начале переговоров по унификации торгового режима с Сербией. Глава государства подчеркнул, что Казахстан приветствует развитие таких межрегиональных отношений между нашими странами.

В ходе переговоров глав государств были затронуты вопросы сотрудничества на международной арене, достигнута договоренность о взаимодействии в рамках деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена СБ ООН. Рассматривалось положение в Центрально-Азиатском регионе и в Европе, а также проблемы борьбы с терроризмом. Глава государства сообщил, что пригласил Сербию открыть свой павильон на ЭКСПО-2017, показать свои достижения, а Президента республики – прибыть в качестве почетного гостя.

– В целом наша делегация удовлетворена проведенными переговорами, – подытожил Нурсултан Назарбаев. – Переговоры показали общее стремление к взаимодействию по всем спектрам двусторонних отношений. И в принятом нашем совместном заявлении обозначены все стороны взаимодействия. Хочу еще раз поблагодарить сербскую сторону, господина Президента за исключительное внимание и гостеприимство, чувство дружбы к нашей делегации и к нашей стране.

Президент Сербии говорил об усилении взаимодействия между нашими странами и в качестве примера привел Соглашение о межрегиональном сотрудничестве.

– Мы c Президентом Нурсултаном Назарбаевым говорили о продолжении исключительно хороших двусторонних отношений, дальнейшем политическом диалоге и отметили, что наше сотрудничество весьма успешное. Диалог на всех уровнях активизирован и приобрел совершенно новое измерение, пронизанное искренней и безусловной дружбой. Мы подписали совместное заявление об укреплении сотрудничества между нашими странами в рамках международных организаций и углубления наших традиционных дружественных отношений в свете укрепления парт­нерства между Центральной Азией и Балканскими странами, – сказал Томислав Николич.

Он также отметил, что правительствам рекомендовано обеспечить выполнение решений действующей межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подготовить соглашения для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства в различных областях. Сербский лидер с особой теплотой вспомнил и ту поддержку, которую Казахстан оказал сербам во время разрушительного наводнения в июне 2014 года. Тогда Правительство Казахстана направило пострадавшим 10 вагонов гуманитарного груза.

В этот же день Глава нашего государства также провел переговоры с премьер-министром Сербии Александром Вучичем, на которых были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества и наиболее актуальные вопросы международной повестки дня.

Кроме того, состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с Патриархом Сербским Иринеем. Патриарх вручил Президенту высшую награду Сербской православной церкви – орден Святого Саввы I степени. Глава государства поблагодарил за высокую оценку политики нашей страны, направленной на укрепление межконфессионального согласия.

– В Казахстане ислам и православие – два главных столпа религии. Мы отмечаем религиозные праздники представителей всех конфессий, проживающих в нашей стране. Если бы все лидеры государств следовали такому отношению, на земле установился бы мир, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент пригласил Патриарха принять участие в работе следующего Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане. В свою очередь Патриарх Сербский Ириней подчеркнул, что уникальный опыт нашей республики служит примером для других стран, особенно на фоне происходящих сегодня в мире событий.

– Мы награждаем вас этим орденом как большого друга нашего народа и государства за все то, что вы сделали для Сербии, а также для равноправного сосуществования представителей всех конфессий. Мы хотели бы, чтобы и в нашей стране были созданы подобные условия, и делаем все от нас зависящее для этого, – сказал Патриарх.

Но, пожалуй, самая эмоциональная и красивая часть программы прошла на городской площади Белграда в окружении многочисленных жителей столицы. Здесь открыли бюст казахского акына Жамбыла Жабае­ва. В торжественной церемонии участвовали Нурсултан Назарбаев, Томислав Николич, Александр Вучич. Главы государств возложили цветы к бюсту поэта, 170-летие которого казахстанцы отмечают в нынешнем году. Президент выразил свою признательность сербам за открытие памятника поэту, философу, акыну, которого у нас называют Гомером Великой степи.

Выступая на церемонии, Нурсултан Назарбаев предложил провести в ближайшее время Дни культуры Сербии в Казахстане и Дни культуры нашей республики в Сербии. Президент выразил надежду, что за нынешним событием последует дальнейшее укреп­ление культурных и гуманитарных связей между двумя странами.

– Пусть сегодняшнее мероприятие послужит стимулом к тому, чтобы произведения казахских поэтов и писателей переводились на сербский язык и наоборот, – призвал Глава государства. – Так мы будем сближать наши народы и молодежь.

Горожане аплодисментами сопровождали выступления официальных лиц, а затем – овациями – выступления казахстанских артистов. Как отметила одна из горожанок – Снежана Црекуля, она пришла на открытие бюста Жамбыла Жабаева потому, что ее «родная земля приветствует посланников земли Казахстана». И она верит, что визит Нурсултана
Назарбаева принесет благо и народу Сербии, и народу Казахстана.

Подводя итоги визита на брифинге для отечественных СМИ, Глава государства подчеркнул значимость дальнейшего расширения казахстанско-сербских взаимоотношений по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

– Думаю, прошлогодний визит Президента Сербии в Астану и мой нынешний визит в Белград положат начало активному экономическому взаимодействию, для которого создаются совершенно уникальные возможности. Открытие памятника Жамбылу Жабаеву в центре Белграда – признак уважения к нашему народу и культуре, что очень важно, – сказал Президент. Также Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость интенсификации взаимодействия в области образования, медицины и фармацевтики, сельского хозяйства, информационных технологий, строи­тельства.

В заключение Глава государства отметил, что проведенные в рамках визита переговоры и встречи будут способствовать дальнейшему укреп­лению всестороннего партнерства двух стран.

