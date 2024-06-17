Когда завершат полную оцифровку аттестатов выпускников предыдущих лет

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Впервые в текущем году аттестаты основного среднего и общего среднего образования стали доступны в цифровом формате посредством мобильного приложения eGovMobile, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

По информации ведомства, на сегодня в мобильном приложении доступны аттестаты выпускников этого года.

«Полную оцифровку аттестатов выпускников предыдущих лет планируется завершить поэтапно до 2027 года. В 2024 году – аттестаты выпускников текущего года; в 2025 году – аттестаты выпускников с 2010 по 2023 годы; в 2026 году – аттестаты выпускников с 1991 по 2009 годы; с 1 января 2025 года по запросу будут доступны аттестаты, выданные до 1991 года», – сообщили в министерстве.

Кроме того, продолжается цифровизация дипломов технического и профессионального образования - в 2024 году будут оцифрованы дипломы, выданные с 2004 по 2023 годы. В 2025-2026 годах – дипломы, выданные до 2004 года.

Напомним, в прошлом месяце в мобильном приложении eGovMobile был запущен новый цифровой документ «Информация об образовании». Это документ, подтверждающий, что ребенок учится в детском саду, школе или колледже.