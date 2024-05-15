В этом году выпускники смогут получить аттестаты в мобильном приложении eGovMobile

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По ее словам, с этого года ведется работа по цифровизации аттестатов по основному и среднему образованию. С прошлого года дипломы о техническом и профессиональном образовании стали доступны в цифровом формате в мобильном приложении eGovMobile.

«Также в мобильном приложении eGovMobile запущен новый цифровой документ «Информация об образовании». Это документ, подтверждающий, что ребенок учится в детском саду, школе или колледже. Здесь указываются данные образовательной организации ребенка. В этой связи с 27 декабря 2023 года приостановлено истребование справок в бумажном виде из учебного заведения. Это позволит предотвратить в организациях образования коррупцию и показ несуществующего количества детей в детских садах», - сказала спикер.