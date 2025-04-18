Оттаиваем и оживаем
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Я очень люблю весну. А с тех пор как переехала в Астану, именно апрель для меня совершенно особенный месяц среди всех весенних, потому что Ишим начинает освобождаться ото льда. В апреле очень часто прихожу на набережную только для того, чтобы посмотреть, как тает лед на реке. Эти наблюдения дарят невероятные эмоции, надежду и предвкушение грядущего счастья, они служат подтверждением, что перемены непременно грядут, тепло уже идет на нашу Землю и в наши души. Апрель словно шепчет: подожди немного, уже скоро будет тебе все, о чем ты мечтала, кутаясь в теплое одеяло долгими зимними вечерами.