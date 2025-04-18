Оттаиваем и оживаем

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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Я очень люблю весну. А с тех пор как переехала в Астану, именно апрель для меня совершенно особенный месяц среди всех весенних, потому что Ишим начинает освобож­даться ото льда. В апреле очень часто прихожу на набережную только для того, чтобы посмотреть, как тает лед на реке. Эти наблюдения дарят невероятные эмоции, надежду и предвкушение грядущего счастья, они служат подтверждением, что перемены непременно грядут, тепло уже идет на нашу Землю и в наши души. Апрель словно шепчет: подожди немного, уже скоро будет тебе все, о чем ты мечтала, ку­таясь в теплое одеяло долгими зимними вечерами.

фото из архива "КП"

В прошлом году я посадила сирень в палисаднике возле моего дома. Всю зиму переживала, что мое деревце зиму не выдюжит. Но вот пришел апрель. И каждый день я наблюдаю, как моя сирень – такая тоненькая, жадно вбирая жар нового солнца и силу земли, устремляется ввысь, рождая на своих веточках новые почки, из которых уже пробиваются маленькие зеленые листья. И эта сирень – тоже свидетельство победы тепла, признак смены времен, того, что все еще возможно и все еще впереди.

Наверное, логично, что весной люди тоже начинают оттаивать – испытывают новые чувства, становятся более внимательными к окружающему миру. На днях иду домой и вижу, как мой суровый нелюдимый сосед Игорь, обыч­но не особо участвующий в жизни дома, вскапывает землю в палисаднике. Поздоровалась, спрашиваю: «Решили поразмяться?» «Да вот хочу в этом году многолетние цветы посадить, – ответил он и добавил, почему-то смущаясь, – пусть возле дома красиво будет». Сосед, дорогой, не смущайтесь, пожалуйста. Это весна! Она пробуждает, она побуж­дает наши души расцветать вместе с природой.

Мы часто ворчим по поводу нашего климата. Некоторые даже говорят: как было бы хорошо, если б в Казахстане не было зимы, а в Астане – морозов и ветров. Однажды я представила жизнь без зимы и моментально поняла – нет. Тогда жизнь была бы похожа на жизнь в киношных павильонах. Зима нужна, чтобы в один прекрасный день ощутить весну, увидеть, как на тоненьких веточках сирени набухают почки. Или соседа, который вдруг решил посадить цветы в палисаднике.

Заметила я еще одну вещь – весной меняется настроение и в социальных сетях. Первыми на весну реагируют южане. Люди выезжают на природу, фиксируют на фото и видео происходящие в природе изменения: ожившие ручьи, подснежники, тюльпаны и маки в предгорьях Алматы… Нам, северянам, остается лишь завидовать тому, что нашим соотечественникам на другом конце страны посчастливилось первыми наблюдать пробуж­дение земли. И радоваться тому, какая же у нас большая и богатая на красоту страна!

У Василия Шукшина есть рассказ, в котором мне запомнился эпизод. Герой повествования, ведя дневник, описал короткий разговор с коллегой, которую спросил: «Что происходит на земле?» Женщина честно выглянула в окно, силясь понять, а что происходит-то, и спросила: «Война во Вьетнаме?» Герой рассказа, пытаясь натолкнуть собеседницу на нужный ответ, переспросил: «А еще, что еще происходит на земле?» «Она не знала. А на земле была Весна», – записал в своем дневнике шукшинский герой.

Выйдите на улицу. Сделайте глубокий вдох. Чувствуете, на Земле Весна?

#весна #апрель #природа

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