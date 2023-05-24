Отвечая на вызовы времени

На полигоне «Илийский» Алматинской области состоялись учебно-методические сборы с руководящим составом вооруженных сил. Занятия были организованы с акцентом на опыт современных вооруженных конфликтов. Сборы прошли под руководством первого заместителя министра обороны – начальника генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенанта Марата Хусаинова.

Помимо стандартных обучающих мероприятий впервые для журналистов был продемонст­рирован необычный пункт управления воинскими формированиями. Определить, что находится здесь – на участке выжженной солнцем травы и редких деревьев, – оказалось делом невозможным. Просто военные вдруг куда-то исчезали. Так исчезли и мы, прошмыгнув в закамуфлированный крохотный вход под землю.

Несколько метров тоннеля, и вот уже наша группа оказывается в подземном городе – с коридорами, комнатами, площадками для огромной военной техники, невероятным образом разместившейся под землей. Одна из главных задач при организации такого пункта – незаметность с земли и воздуха – выполнена на сто процентов. О том, что тут кипит жизнь, догадывались только массово населяющие эти места суслики.

Время диктует свои условия, современные вооруженные конфликты заставляют пересмат­ривать тактику и методику ведения боевых действий. Казахстанские военные успешно учатся перехватывать дроны, вести бой в городских условиях, максимально соблюдать принцип выживаемости личного состава.

– Сегодня на сборах мы применяем опыт современных боевых действий. Появилась жизненная необходимость укрываться под землей от новых средств поражения. Везде, где в ходе боевых действий использовались такие пункты управления, удавалось повысить выживаемость личного состава. Помимо этого, отсюда гораздо эффективнее управлять подразделениями при ведении боевых действий. Отрабатываем все навыки и технологии на базе 38-й десантно-штурмовой бригады. Сегодня здесь находится весь руководящий состав казахстанской армии. В дальнейшем они будут применять данные методы у себя на местах, – говорит заместитель начальника департамента боевой подготовки Вооруженных сил Минобороны Казахстана Руслан Муздубаев.

Внутри могут находиться и длительное время автономно существовать около 300 военнослужащих. Под землей с личным составом может соседствовать габаритная военная техника. На строительство и обустройство пункта ушло около двух недель. Ликвидировать после сборов его не будут, подземная часть останется для дальнейшего использования и обучения военнослужащих.

В командном подземном пунк­те есть все, что необходимо для достаточно долгого пребывания военнослужащих, осуществления эффективной деятельности и управления.

Условия практически не отличаются от обычных наземных объектов. А в чем-то даже комфортнее стандартных аналогов. Помимо военной инфраструктуры здесь есть все необходимое для автономного существования. Комфортный санитарно-гигиенический блок: туалеты, умывальники, баня. Передвижная кухня, выделенные зоны для принятия пищи, медпункт, готовый не только к оказанию первой медицинской помощи, но и к проведению довольно сложных хирургических манипуляций.

Предусмотрена экстренная доставка пострадавших в мед­учреждения для оказания дополнительной помощи. В структуру пункта входят и бытовые помещения. В них военнослужащие могут привести себя и форменную одежду в порядок, постричься. Но самое неизгладимое впечатление на нас произвела даже не крепкая армейская передвижная банька, а комната для психологической разгрузки.

Просторный кабинет со светомузыкой, расслабляющая мелодия, мягкие кресла и абсолютно не армейская атрибутика – виар очки, массажеры, аромалампы и даже картины на стенах... Все – для релакса и восстановления.

– Здесь проводятся комплекс­ные мероприятия по восстановлению морально-психологического здоровья военнослужащих, – комментирует начальник психологической службы управления командующего десантно-штурмовыми войсками майор Бауыржан Альжанов. – Данный пункт разделен на три зоны. Первая – для приема личного состава, где специалистом-психологом определяется степень поражения, глубина психологической травмы. Вторая – для индивидуальной консультации специалиста психологической службы. Третья – зона глубокого релакса. Здесь применяются музыкальная, арома-, арт-терапия, расслаб­ляющие приборы – массажеры, виар очки и так далее. Наша задача – эффективно за короткий срок восстановить психологическое здоровье военнослужащих.

Помимо организации команд­ного пункта участникам учебно-методических сборов были продемонстрированы методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Обсуж­дались вопросы участия Вооруженных сил Казахстана в миротворческой деятельности.

На полигоне «Илийский» военнослужащие десантно-штурмовых войск представили порядок организации и практического выполнения стрельб противотанковыми управляемыми ракетами, а также тактической стрельбы из стрелкового оружия.

– Обучаемые сегодня – главнокомандующие и руководство воинских частей Казахстана. Им продемонстрирована работа органов управления. Одна из целей проведения сборов – проверка боевых навыков командиров. Воен­нослужащие различных видов и родов войск демонстрируют и оттачивают умение стрелять по мишеням из различных видов вооружений, – прокомментировали руководители сборов.

За последние два десятилетия тактика и стратегия ведения бое­вых действий изменилась. Возникла необходимость, помимо прежних, давно изученных приемов противодействия противнику, осваивать и совершенствовать новые. На сегодняшний день в вооруженных силах разработано много методов ведения боевых действий и обучения личного состава. Трансформация и развитие идут постоянно.

Проведенные занятия поз­волят командирам получить навыки организации боевой подготовки в воинских частях и соединениях, управления войсками в различных видах боевых действий. Они направлены на выработку единой учебно-методической базы по актуальному спектру вопросов и задач, стоящих перед командным составом.

Сборы завершились проведением выездной военной коллегии под руководством министра обороны.