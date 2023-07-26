Париж презентовал свою версию факела Олимпийских игр

Дизайн факела Олимпиады - 2024 напоминает каплю, отчасти потому, что церемония открытия впервые в истории Игр будет проходить не на земле, а на воде.

Фото: rfi.fr

За год до старта Олимпийских игр Париж презентовал свою версию факела, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как отмечает телеканал, парижская олимпиада претендует на звание самой экологически ответственной, что не могло не сказаться на организации мероприятия. Вместо традиционных 10-12 тысяч факелов, выпускаемых для олимпиад, французский комитет обещает ограничиться всего 2 тысячами. В их производстве будет использоваться сталь, полученная с применением наиболее чистых технологий, а также переработанный металл.

Факелу парижской олимпиады предстоит проделать практически кругосветное путешествие: огонь посетит не только континентальную Францию, но также пересечет Атлантический океан, чтобы побывать на заморских островах Пятой Республики.

Дизайн факела Олимпиады - 2024 напоминает каплю, отчасти потому, что церемония открытия впервые в истории Игр будет проходить не на земле, а на воде. Корабли с национальными командами на борту проплывут по Сене.

"Факел будет зажжен в Олимпии, в Греции. Во Францию он прибудет через Средиземное море, в Марсель, и на этом этапе начнется его водный путь. Затем по земле до Бреста, а оттуда морем он отправится на острова Мартиника и Гваделупа. И все закончится церемонией открытия на реке Сена. То есть река, море, океан. Идея воды для меня стала красной нитью, соединяющей элементы предстоящих Игр. Поэтому было важно отразить значение воды в организации парижской олимпиады", - рассказал дизайнер Матьё Леаннё.

Напомним, глава государства Касым-Жомает Токаев поручил усилить подготовку к Олимпийским играм в Париже 2024 года.